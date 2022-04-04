الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

مكتوب.. دعاء ثالث أيام رمضان 2022| دعاء اليوم الثالث من رمضان

دعاء
دعاء

نستعرض لكم في التقرير التالي دعاء ثالث أيام رمضان 2022، حيث يبحث عدد كبير من المسلمين عن دعاء اليوم الثالث من رمضان.. يهتم الكثير من المسلمين والمسلمات خلال شهر رمضان بالأدعية المستجابة خلال الشهر المبارك، لذا نقدم لكم أدعية اليوم الثالث من شهر رمضان 2022، الموافق الاثنين 4 أبريل 2022 في التقويم الميلادي.

 

دعاء ثالث أيام رمضان 2022

 

وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ..." رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي هذا الحديث ترغيب للصائم أن يغتنم لحظات الصيام والإفطار فيدعو بما أحب من الخير عسى أن يمن الله عليه بالاستجابة.

دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان 2022

• اللهم وقَرِّبْني إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ، وإطْعامَ الطَّعامِ، وَإفْشاءَ السَّلامِ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلى الإحْسانَ، وَكَرِّهْ إلى الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ.
• اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْني فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ، وًأًمٍن بهِ صَدري بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ.
• اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزله فيه، بجودك يا أجود الأجودين، يا أرحم الراحمين. 
• اللهم اجعل لي نصيبًا والمغفرة والرضوان والعتق من النيران ووفقنا في الدنيا والأخرة.

 

دعاء اليوم الثالث من رمضان 2022
 

• اللهم ارزقني نعمة يعجز عنها شكري ولا تبتليني بلاء يعجز عنه صبري. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر ذنوبي وترحمني برحمتك يا أكرم الأكرمين يا الله.

 

دعاء ثالث أيام رمضان 2022


• اللهم أفتح لي أبواب فضلك وأنزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك، واسكني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين.
• اَللّهُمَّ غَشِّني فيهِ بِالرَّحْمَةِ، وَارْزُقْني التَّوفيقَ وَالْعِصْمَةَ، وَطَهِّرْ قَلْبي يا مَنْ لا يَشْغَلُهُ إلْحاحُ الْمُلحِّينَ.

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