الجمعة 01 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

دعاء أول يوم رمضان
دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب

دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب، يرتفع اهتمامات المسلمين في رمضان حول الأدعية الواردة في القرآن والسنة النبوية، نظرًا لمضاعفة الحسنات طوال الشهر الكريم، حيث يبدأ أول يوم رمضان 1443، غدًا في مصر.

أول يوم رمضان 2022  

يتبادل المسلمين التهنئة فيما بينهم بحلول أول يوم رمضان 2022، حيث يوجد العديد من مختلف الطقوس والشعائر الدينية التي يحرص عليها المسلمون في مختلف دول العالم، واتباع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويترأس الأشياء التي تكون أمام الجميع قراءة القرآن الكريم، بداية من أول يوم رمضان، وحتى نهايته.

ويأتي من أفضل الأدعية وأكثرها ترديدا: يارب أعنّي فيه على الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة في شهر رمضان، يارب اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ويارب نبهني فيه عن نومة الغافلين، و يارب قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، و يارب وفقني فيه لقراءة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين.

 دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب

  • يارب اغْسِلني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ العُيُوبِ، وَيارب امْتَحِنْ قَلبي فيهِ بِتَقْوى القُلُوبِ، يا مقيل عَثَراتِ المُذنبين.
  • يارب إنِّي أسألُكَ فيهِ ما يرضيك، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤذيكَ، وَيارب أسألُكَ التَّوفيقَ فيهِ لِأَنْ اُطيعَكَ وَلا أعْصِيَكَ، يا جواد السّائلينَ.
  • يارب اجْعَلني فيهِ مُحِبّاً لِأوْليائكَ، وَمُعادِياً لِأعْدائِكَ، مُسْتَنّاً بِسُنَّةِ خاتمِ أنبيائكَ، يا عاصمَ قٌلٌوب النَّبيّينَ.
  • يارب اجْعَلْ سَعْيي فيهِ مَشكورا، وَذَنبي فيهِ مَغفُورا، وَعَمَلي فيهِ مَقبُولاً، وعيبي فيهِ مَستوراً يا أسمَعَ السّامعينَ.
  • يارب ارْزُقني فيهِ فَضْلَ لَيلَةِ القَدرِ، وَصَيِّرْ اُمُوري فيهِ مِنَ العُسرِ إلى اليُسرِ، وَيارب اقبَلْ مَعاذيري وَحُطَّ عَنِّي الذَّنب وَالوِزْرَ، يا رَؤُفاً بِعِبادِهِ الصّالحينَ.
  • يارب وَفِّرْ حَظِّي فيهِ مِنَ النَّوافِلِ، وَأكْرِمني فيهِ بِإحضارِ المَسائِلِ، وَيارب قَرِّبْ فيهِ وَسيلَتي إليكَ مِنْ بَيْنِ الوَسائِلِ، يا مَن لا يَشْغَلُهُ إلحاحُ المُلِحِّينَ.

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