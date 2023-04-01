السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فى الحلقة 9 من «رسالة الإمام».. النيران تلتهم علم الشافعي

مسلسل رسالة الإمام
مسلسل رسالة الإمام

تنتقل كاميرا المخرج ليث حجو في أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "رسالة الإمام"، الذي يحاكي سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي يقوم ببطولته وأدائه التمثيلي الفنان خالد النبوي، إلى دار الإمام الشافعي وتحديدًا داخل غرفته أثناء تدوينه للعلم والقراءة، ثم يغلبه النعاس فجأة.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة التاسعة

وفي أحداث الحلقة التاسعة من "رسالة الإمام"، يتجول شاب في السوق بحثًا عن دار ابن عبدالحكم، إلى أن يلتقي بمرافق الإمام الشافعي يوسف بن يحيى البويطي، ليسأله البوطي "أأنت ابو عثمان ابن الإمام الشافعي"، ليجيبه الشاب "نعم"، فيصطحبه البوطي حتى بيت الإمام.

وقبل أن يصلا الإثنان، تنتهي الحلقة التاسعة من مسلسل رسالة الإمام، بمشهد نيران تلتهم حجرة الإمام الشافعي وعلمه الذي دونه وجمعه خلال الفترة الماضية، خلال نومه، فتصرخ ابنتا الشافعي، لتنتهى الحلقة دون تفاصيل عن سبب الحريق.

 

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9

ويذاع "رسالة الإمام" الحلقة التاسعة، خلال الموسم الرمضاني، على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC  في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

 

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل «رسالة الإمام»، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، حيث يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده في مصر على تخطي تلك الحقبة والعقبات بسبب شخصيته وعلمه، كما يعيد الإمام الشافعي في الوقت ذاته استكشاف حياته وماضيه.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم في حلقات المسلسل تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

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