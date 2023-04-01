السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص تحت عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان قليوب

جثة
جثة

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات قطار ركاب سريع في أثناء عبوره مزلقان ميت نما أسفل دائري قليوب، تم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقله إلى مستشفى قليوب التخصصى، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغًا من عامل مزلقان ميت نما بقليوب يفيد بمصرع شخص تحت عجلات القطار السريع، وذلك أثناء عبوره المزلقان بالتزامن مع إغلاق المزلقان وتشغيل جرس الإنذار، تم التوجه إلى مكان البلاغ وجارٍ نقل الجثة إلى المشرحة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة  التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

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