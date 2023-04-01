الداعية مصطفى حسنى يكشف إيجابيات التعافى من التحرش

أوضح الداعية مصطفى حسني، الإيجابيات التي ستجنيها المجني عليها، بعد رحلة التعافي من التحرش، قائلاً: "إنك لو مشيتي في سكة إعادة بناء علاقتك بنفسك بعد وجع التحرش، فإن الله سبحانه وتعالى سيعينك، وستجني الكثير من الخيرات، وهذه مسؤوليتك تجاه نفسك".

وأضاف الداعية مصطفى حسني، خلال تقديمه برنامج رميم، المذاع عبر فضائية “الناس”، أن الخير الأول هو حماية إحساس الرضا عن الله سبحانه وتعالى، معقبًا: "الشيطان هنا بيكون شاطر شوية، عندما يصاب شخص ما بالاعتداء، أو كأن بني آدم تمكّن منه، وأذاه في جسده، أو في ماله أو في مشاعره يتردد في ذهن الإنسان سؤال: "ليه يارب جعلت لهذا الفلان سلطان عليا؟" لافتاً إلى أن الشيطان قوي جدًا في هذا.

وأوضح الداعية مصطفى حسني، أن الله سبحانه وتعالى يقول: " وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (10).

وأشار لداعية مصطفى حسني، إلى أن الله سبحانه وتعالى كان في يوم ساجد وقام عقبة بن معيط بفتح بطن جمل ميت، ووضع أمعاءه في جردل وألقاه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، لافتًا إلى أنه قد يحدث شيء في الدنيا من إيذاء الشراني لأهل الخير، معقباً: "ربنا موجود وهو الذي سيحمينا".

واستشهد بقول تعالى: " ۞ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (38).