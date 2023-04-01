السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

داعية: «الابتلاء ليس تكفير ذنوب.. ولو حد ظلمك افرح»

الداعية الإسلامي
الداعية الإسلامي عمرو مهران

قال الداعية الإسلامي عمرو مهران، إن الابتلاء ليس تكفير ذنوب ولا ذنب، وإنما هو ترتيبات رب العالمين وسنته في العباد.

الابتلاء سنة الله في عباده 

وأضاف خلال تقديم برنامج "احتياج" المذاع على قناة الناس، أن الابتلاء ليس مرتبطا بمعصية، ولا ذنب، ويهون على الإنسان، عندما يؤمن أن الابتلاء ظاهره عطاء، وجزء من الرعاية الربانية، وعندما تقبل فعل رب العالمين، تشبع السكينة في حال الراحة وحال البلاء، حال النعمة والتعب.
وأوضح أن الإيمان بالقضاء والقدر، يعني أن نؤمن بفعل رب العالمين، ونصدق أن إدارة رب العالمين خير إدارة، وأنه أفضل للإنسان إذا أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له وإذا أصابته سراء شكر، فكان خير له، وهو جزء أصيل من الإيمان، يتبعه أن الله يمدك بالسكينة والسكون الداخلي، عندما ترى أن وراء الابتلاء فتح، وراءه أجر ورفع درجات في الدنيا والأخيرة.

وختم حديثه: "واحد قال لي لما تعمل شغل وتتظلم افرح، لأن ده علامات الفتح والأجر، نؤمن أن وراء الابتلاء فتح، وأنه لا يوجد إنسان لا يتعرض لابتلاء".

ابتلاء احتياج برامج قناة الناس حكمة الابتلاء سنة الحياة

الأكثر قراءة

“الدستور” تشكر الكاتب الصحفى وائل لطفى وتهنئه باختياره مستشارا صحفيا للشركة المتحدة

بعد إصابة ضابط.. مقتل مسجل خطر فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالغربية

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 9.. بلال شامة في قبضة محمد رمضان

التحريات: لا شبهة جنائية فى العثور على جثة سيدة داخل منزلها بمنشأة ناصر

مسلسل الصفارة الحلقة 9 .. أزمة منتصف العمر وظهور أول لـ شيرين رضا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

ماجد حبته

يوم أفقدنا كل الأعداء توازنهم

محمد المعتصم

إحنا كتير

مؤمن المحمدي

رمضان كريم

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا