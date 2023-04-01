داعية: «الابتلاء ليس تكفير ذنوب.. ولو حد ظلمك افرح»

قال الداعية الإسلامي عمرو مهران، إن الابتلاء ليس تكفير ذنوب ولا ذنب، وإنما هو ترتيبات رب العالمين وسنته في العباد.

الابتلاء سنة الله في عباده

وأضاف خلال تقديم برنامج "احتياج" المذاع على قناة الناس، أن الابتلاء ليس مرتبطا بمعصية، ولا ذنب، ويهون على الإنسان، عندما يؤمن أن الابتلاء ظاهره عطاء، وجزء من الرعاية الربانية، وعندما تقبل فعل رب العالمين، تشبع السكينة في حال الراحة وحال البلاء، حال النعمة والتعب.

وأوضح أن الإيمان بالقضاء والقدر، يعني أن نؤمن بفعل رب العالمين، ونصدق أن إدارة رب العالمين خير إدارة، وأنه أفضل للإنسان إذا أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له وإذا أصابته سراء شكر، فكان خير له، وهو جزء أصيل من الإيمان، يتبعه أن الله يمدك بالسكينة والسكون الداخلي، عندما ترى أن وراء الابتلاء فتح، وراءه أجر ورفع درجات في الدنيا والأخيرة.

وختم حديثه: "واحد قال لي لما تعمل شغل وتتظلم افرح، لأن ده علامات الفتح والأجر، نؤمن أن وراء الابتلاء فتح، وأنه لا يوجد إنسان لا يتعرض لابتلاء".