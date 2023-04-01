السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

«حياة كريمة» تقدم مبلغ مالى لمحل ملابس يساعد الغير قادرين

حياة كريمة
حياة كريمة

قدم برنامج حياة كريمة، المذاع على قناة dmc،  نموذج إنساني لصاحب محل يساعد غير القادرين، وقال صاحب المحل:" هناك أسر مستترة تأتي إلى المحل لأخذ ملابس لأطفالهم مجانًا، حيث نترك لهم حرية اختيار الملابس، وحتى لا يشعروا بأنهم مختلفين عن باقي الزبائن نتركهم وسط باقي الزبائن".

وأضاف صاحب المحل، خلال لقائه ببرنامج حياة كريمة، الذى يقدمه أيمن مصطفى، أنه يقوم بعمل إعلان فى بعض الأوقات حتى يأتي الناس المحتاجة، لافتًا إلى أنه خلال هذا اليوم يقوم بعرض قطع من الملابس بمبلغ مالي أقل من ثمنها، بحيث يستطيع الغير قادرين على دفع ثمنها، متابعًا: "نأتي لهم بعامل من المحل لمساعدتهم حتى يحصلوا على ما يحتاجون إليه".

وتابع صاحب محل الملابس: "طول ما أنت بتعطي ربنا سيكافئك ويعطيك أضعاف الخير، ونحن خلال رحلة حياتنا نمر بالكثير من الصعاب، والتي يساعدنا فيها الكثير، وعندما نصل فإننا نرد الخير، وعلى قدر ما تعطي من خير على قد ما يعطيك الله".

وفى نهاية الحلقة أعطى أيمن مصطفى ميدالية أبطال حياة كريمة لصاحب المحل، كما أعطاه مبلغًا ماليًا للمساهمة في مساعدة المحتاجين للملابس.

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