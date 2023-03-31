السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9.. الشهادة بتختار صاحبها

الكتيبة 101
الكتيبة 101

بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل الكتيبة 101 أحداثها وقد كشفت عن زيارة أحد اللواءات إلى الضابط إسلام في المستشفى بعد فقدان الأخير ساقه نتيجة هجوم القوات المصرية على مزرعة التكفريين.

احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9

وخلال احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9 وجه اللواء المتقاعد كلماته إلى الضابط إسلام قائلًا إنه يستطيع مساعدة البلاد بالعديد من الطرق غير ساحات المعارك التقليدية، بيزور إسلام في المستشفى وبيخفف عنه إنه ممكن له أن يساعد مصر بطرق أخرى.

وضمن احداث مسلسل الكتيبة ١٠١ الحلقة ٩ ، ذكر اللواء في حديثه مع الضابط "نور" أن نجاة الأخير من الإصابة أو الاستشهاد ليست لكونه سريعًا في الهروب، ولكن لأن الإصابة تختار صاحبها كذلك الشهادة تختار صاحبها، وقد اختارت الإصابة هذه المرة الضابط إسلام.

الحلقة 9 من مسلسل الكتيبة 101| قيادات «داعش» يعانون من حصار الجيش بشمال سيناء

الكتيبة 101 الحلقة 9.. تحقق نبؤة الضابط نور وحق إسلام مش هيضيع (فيديو)

تفاصيل مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9

وكان قد أصيب الضابط إسلام في أحداث حلقة أمس اثناء هجوم القوات المصرية على مزرعة يوجد بها التكفريون وحمله الضابط نور على كتفيه وتأثر بإصابته تأثرًا بالغًا جعله يستشيط غضبًا من المتسببين له بذلك،  وأراد ملاحقتهم إلا أن قائده طلب منه ألا تتغلب المشاعر على العمل وتؤثر عليه.

وتعد الكتيبة 101 هي محور اهتمام للجميع، وذلك لكونها مسئولة عن تأمين أخطر مناطق لبؤر الارهاب في مصر وهي منطقة" سيناء".

واستطاعت هذه الكتيبة من قبل تقديم 300 شهيد من أبطالها نتيجة هجوم مجموعة أنصار بيت المقدس عليها عام 2015، كما سميت "الطريق إلى الجنة" لكثرة وخجورة الهجمات عليها.

ومسلسل الكتيبة 101 هو من بطولة عدد من الفنانين إلى جانب كل من الفنان عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وهما الفنانين فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

مسلسل الكتيبة 101 الكتيبة 101 مسلسل الكتيبة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة التاسعة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9 مشاهد مسلسل الكتيبة 101 احداث الحلقة التاسعة مسلسل الكتيبة 101 عمرو يوسف آسر ياسين مسلسل الكتيبة 101 مسلسلات رمضان 2023 موعد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة التاسعة من مسلسل الكتيبة تتر مسلسل الكتيبة مواعيد اعادة مسلسل الكتيبة 101 رمضان 2023 مسلسل الكتيبة الساعة كام مسلسلات المتحدة مسلسل الكتيبة ١٠١ الكتيبة ١٠١ الحلقة ٩

الأكثر قراءة

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه

التحريات: لا شبهة جنائية فى العثور على جثة سيدة داخل منزلها بمنشأة ناصر

بعد إصابة ضابط.. مقتل مسجل خطر فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالغربية

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 9.. بلال شامة في قبضة محمد رمضان

مسلسل الصفارة الحلقة 9 .. أزمة منتصف العمر وظهور أول لـ شيرين رضا

بسبب ماس كهربائى.. التحقيق فى مصرع سيدة داخل شقة سكنية بإمبابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

ماجد حبته

يوم أفقدنا كل الأعداء توازنهم

محمد المعتصم

إحنا كتير

مؤمن المحمدي

رمضان كريم

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا