مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9.. الشهادة بتختار صاحبها

بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل الكتيبة 101 أحداثها وقد كشفت عن زيارة أحد اللواءات إلى الضابط إسلام في المستشفى بعد فقدان الأخير ساقه نتيجة هجوم القوات المصرية على مزرعة التكفريين.

احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9

وخلال احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9 وجه اللواء المتقاعد كلماته إلى الضابط إسلام قائلًا إنه يستطيع مساعدة البلاد بالعديد من الطرق غير ساحات المعارك التقليدية، بيزور إسلام في المستشفى وبيخفف عنه إنه ممكن له أن يساعد مصر بطرق أخرى.

وضمن احداث مسلسل الكتيبة ١٠١ الحلقة ٩ ، ذكر اللواء في حديثه مع الضابط "نور" أن نجاة الأخير من الإصابة أو الاستشهاد ليست لكونه سريعًا في الهروب، ولكن لأن الإصابة تختار صاحبها كذلك الشهادة تختار صاحبها، وقد اختارت الإصابة هذه المرة الضابط إسلام.

تفاصيل مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9

وكان قد أصيب الضابط إسلام في أحداث حلقة أمس اثناء هجوم القوات المصرية على مزرعة يوجد بها التكفريون وحمله الضابط نور على كتفيه وتأثر بإصابته تأثرًا بالغًا جعله يستشيط غضبًا من المتسببين له بذلك، وأراد ملاحقتهم إلا أن قائده طلب منه ألا تتغلب المشاعر على العمل وتؤثر عليه.

وتعد الكتيبة 101 هي محور اهتمام للجميع، وذلك لكونها مسئولة عن تأمين أخطر مناطق لبؤر الارهاب في مصر وهي منطقة" سيناء".

واستطاعت هذه الكتيبة من قبل تقديم 300 شهيد من أبطالها نتيجة هجوم مجموعة أنصار بيت المقدس عليها عام 2015، كما سميت "الطريق إلى الجنة" لكثرة وخجورة الهجمات عليها.

ومسلسل الكتيبة 101 هو من بطولة عدد من الفنانين إلى جانب كل من الفنان عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وهما الفنانين فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.