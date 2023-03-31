الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة 9 من مسلسل الكتيبة 101| قيادات «داعش» يعانون من حصار الجيش بشمال سيناء

الكتيبة 101
الكتيبة 101

بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل الكتيبة 101، بظهور عنصرين تكفيريين يتحدثان سويًا عن خسائرهم بسبب مداهمة الجيش الأخيرة، والتي نتج عنها إصابة القيادي “أبو أسامة”، الذي يقوم بدروه وليد فواز، وخلال هذا الحديث أكد أحدهما للآخر أن الطبيب الذي عالج إصابة "أبو أسامة" عير موثوق فيه، إلا أن "أبو أسامة" كان يفكر في تجنيده في التنظيم، لكن اتفقا على أن هذا القرار ليس أوانه.

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مسلسل «الكتيبة 101 الحلقة التاسعة.. عن أبو أسامة «جيبه صاحي يا نور»

 

احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9

 

وضمن مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9 ، أكد أحدهما أن الخذلان بدأ يسيط على أفراد التنظيم مع انتشار الشائعات حول مقتل "أبو أسامة و"أبو هاجر"، الأمر الذي أثار غضب الآخر، وأكدا على ضرورة استكمال الغزوة التي كان مقررًا أن ينفذها "أبو أسامة"، إلا أن مشكلة العتاد وقلة العناصر تدفعهم للتراجع عن الفكرة.

وخلال مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9 ، قرر القائد التكفيري الذي كان يتحدث مع زميله أن يتم تجهيز غزوة جديدة -كما يطلقون على هجماتهم ضد الجيش- بحيث تكون هذه الضربة موجعة لأفراد الجيش حتى لو كان فقط خدش لهم، مؤكدًا لزميله أنه لا مانع أن يضحي في هذه الغزوة بكثير من الأفراد، حتى لو قتلوا جميعًا، مؤكدًا أن الهدف من الغزوة معنوي وهو تصدير صورة للعالم عن قوة التنظيم وتأثير ضرباته في عمق سيناء.

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مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8.. التكفيريين يخططون لاستهداف الجيش بطن من المتفجرات

يذكر أنه في الحلقة السابقة، هجم أفراد الجيش على مزرعة نائية تداول أخبار عنها أنه تشتمل على عدد من الإرهابيين ينظمون فيها هجماتهم الإرهابية، وكان يختبئ بها قيادات من التنظيم هما "أبو أسامة" و"أبو البراء"، لكنهما نجحا في الهروب من الهجمات وأصيب "أبو أسامة".

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