مسلسل «الكتيبة 101 الحلقة التاسعة.. عن أبو أسامة «جيبه صاحي يا نور»

قبل عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة التاسعة كانت واصلت الحلقة الثامنة أمس من مسلسل “الكتيبة 101” في عرض العديد من الأحداث المثيرة، كان بينها الهجوم المفاجئ الذي قام به جنود الجيش المصري على إحدى المزارع للقبض على كل من "أبو أسامة" أو "أبو براء" وغيرهم من قادة الإرهابيين، وذلك بعد أن تأكد للقوات تجمعهم لأول مرة في هذه المزرعة.

القائد عن “أبو أسامة”: "خرج بعد معركة أبو القواديس وتحدث لجماعته"

وقد تم اختيار الضابط نور الذي يجسد دوره الفنان عمرو يوسف لتنفيذ هذه المهمة وقيادة المجموعة، وقبل تنفيذ المهمة ذكر القائد نور بما فعله "أبو أسامة" من جرائم شنعاء ضد الجيش المصري قائلًا له " أنه قد خرج بعد معركة أبو القواديس وتحدث إلى جماعته موجهًا لهم التحية على قتلهم الجنود".

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة التاسعة

ليتبع القائد حديثه إلى الضابط نور قائلًا: "أبو أسامه دة.. جيبه صاحي يا نور"، وذلك في إشارة لرغبة القائد في تعذيب هذا التكفيري لما اقترفه من جرائم في حق الجيش المصري وأهل سيناء.

والكتيبة 101 كانت محورًا للأحداث على مدار الأعوام الماضية منذ 2013 إلى الآن لذلك استهدفت من قبل الإرهابيون عدة مرات وفي 29 يناير 2015 تم استهدافها بسيارات مفخخة وانتحاريين واستشهد بها 29 شهيدًا وأكثر من 80 مصابًا، وهو ما جعلها تسمى باسم "الطريق إلى الجنة".

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة التاسعة

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 العديد من بطولات هذه الكتيبة وتصديها للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، باعتبارها تقع في أخطر البؤر الشاهدة على تمركز الإرهاب في مصر وهي "سيناء".

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عدد من الفنانين إلى جانب الفنان عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وهما الفنان فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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