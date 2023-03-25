سوق الكانتو| مواعيد العرض وتوقيت الإعادة

تألق النجم أمير كرارة من خلال أحداث مسلسله الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم “سوق الكانتو” والمعروض حاليا ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان الجاري وتشاركه في البطولة النجمة مي عز الدين.

ويبحث العديد من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو للنجم أمير كرارة والذي يظهر فيه بشخصية “طه القماش” والقنوات الناقلة له خلال شهر رمضان الجاري، والذي تدور احداث في عام 1920 داخل سوق البالة.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل سوق الكانتو وتوقيت الإعادة:

ويعرض مسلسل "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة عبر شاشة قناة DMC دي إم سي الفضائية بشكل حصري، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة واتش ات الرقمية.

ويعرض البث الأول لمسلسل سوق الكانتو في تمام الساعة التاسعة مساء عبر قناة DMC الفضائية العامة ويكون ميعاد الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وتعرض منصة watch it الرقمية مسلسل سوق الكانتو في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

أبطال وصناع مسلسل سوق الكانتو

ويضم مسلسل سوق الكانتو عدد من نجوم الفن وهم كالتالي:

النجم أمير كرارة

النجمة مى عز الدين

النجم فتحى عبد الوهاب

النجم أحمد صلاح حسنى

الفنانة مها نصار

الفنان القدير عبد العزيز مخيون

النجم محمود البزاوى

النجمة شيرين

الفنان تامر نبيل

الفنانة ثراء جبيل

الفنانة القديرة سلوى عثمان

الفنان ضياء عبد الخالق

الفنان أحمد التهامى

الفنان شريف ادريس

المسلسل من تأليف هانى سرحان

إخراج حسين المنباوى

إنتاج شركة سينرجى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

قصة وأحداث مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل “سوق الكانتو” للنجم أمير كرارة حول سوق الكانتو وحياة أهله وأهمهم طه القماش الذي يجسد دوره النجم أمير كرارة وعائلته من كبار تجار الأقمشة في السوق والخلافات بينهم وبين التجار الآخرين، بالإضافة إلي رواية التي تقودها الظروف إلي السوق، وتدور هذه الأحداث في عام 1920 ويتعرض أميرة كرارة خلال الأحداث إلى مشاجرة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.