تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف علي ملابسات العثور علي جثة بالمرج

يقوم رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور علي جثة شاب بأحد شوارع المرج.

كما يقوم رجال المباحث بعمل تحريات وسؤال الشهود للوقوف علي ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه .

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ملقاة في أحد الشوارع، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين العثور على متعلقاته الشخصية، ولم يتم العثور على أي إصابات ظاهرية في الجثة، وتم تحرير محضر بالواقعة .