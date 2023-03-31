الطب الشرعى: لا شبهة جنائية فى العثور على جثة شاب داخل منزله بدار السلام

كشف تقرير الصفة التشريحية لجثمان «مصطفى ع ا» في العقد الرابع من العمر، والذي عُثر على جثته داخل منزله في دار السلام، أنه لا توجد شبهة جنائية.

وأضاف التقرير بخلو العينات الدموية والحشوية من ثمة مادة سامة، وتم الانتهاء من كتابة التقرير وجارٍ إرساله للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام بالعثور على جثة شاب في منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى مصطفى عيد الأمير في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين عدم وجود إصابات بالجسم سوى وجود بعض السحجات حول الرقبة، وبمعاينة الشقة تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، كما تبين العثور على متعلقاته الشخصية.

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.