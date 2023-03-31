الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

«تنقذي مين بنتك ولا أمك؟».. نيللي كريم في موقف إنساني صعب على الهواء

نيللي كريم
نيللي كريم

وجهت الإعلامية أسما إبراهيم، أخطر تساؤل للفنانة نيللي كريم، وهو: "رحلة سياحية لتركيا ذهبت فيها  نيللي كريم مع والدتها وابنتها كندة، وفي يوم حدث هزة شديدة بالفندق في الدور العشرين، وليس بإمكانك سوةى إنقاذ شخص واحد، من تختار الفنانة نيللي كريم أمها أم ابنتها؟". 

وردت نيللي كريم، خلال لقائها ببرنامج “حبر سري”، عبر فضائية “القاهرة والناس”: "هقعد معاهم، مش هقدر أختار، هختار إني أقعد معاهم، الموضوع صعب جدًا، إما أن نأخذهم الإثنين، فلوأخدت القرار باختيار أحد دون الآخر، مش هقدر أعيش بعدها، هفضل طول العمر متعذبة بعدها". 

وخيرت الإعلامية أسما إبراهيم، الفنانة نيللي كريم، ما بين ثلاث أعمال فنية: "موضوع عائلي، الليلة واللي فيها، أزمة منتصف العمر"، فوقع اختيار الفنانة نيللي كريم على مسلسل موضوع عائلي.

وعلقت: "عمل عائلي ولايت، شاهدت كذا حلقة وطلعت فيه ضيفة شرف". 

 

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