الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي بورسعيد يطعمون الحمام ويلتقطون معه الصور قبل دقائق من أذان المغرب

ميدان الشهداء
ميدان الشهداء

حرص عدد كبير من أهالي المدينة الباسلة على تقضية الدقائق الأخيرة قبل الإفطار مع الحمام الموجود بميدان الشهداء أمام ديوان عام محافظة بورسعيد والذي أصبح يميز المدينة عن غيرها من المدن المصرية حيث أصبح المنظر يشبه تجمعات الحمام في ساحة لندن وغيرها من الدول الأوروبية مؤكدين أن اللعب وسط الطيور وإطعامها يجلب الطاقة الإيجابية.

IMG20230322175032

وقد حرصت عدسة “الدستور” أن تلتقي بالأهالي الذين تواجدوا لإطعام الحمام والتقاط الصور التذكارية معه وذلك قبل دقائق من انطلاق مدفع الإفطار وأذان المغرب.

تقول رنا الحناوي إنه قبل الإفطار يكون الجو مميزا فهي تمارس رياضة المشي وتلتقط الصور مع الحمام برفقة صديقتها وايضا تحب مشاهده النورس من المعدية في ذلك الوقت أيضا مشيرة إلى أن شهر رمضان في بورسعيد مميز خصوصا أن الدقائق الأخيرة تشهد قبل الإفطار إطعام الطيور ورؤيتهم التي تجلب السلام النفسي.

IMG20230322174327

وتابعت هالة محمد أنها تواجدت قبل دقائق من الإفطار بساحة ميدان الشهداء لإطعام الحمام برفقة أطفالها الذين أصروا علي الحضور لمشاهده الحمام يوم الجمعة واللعب معه ولذلك قمت بتلبية طلبهم.

IMG20230322174314

وعن أهم الاكلات بالمطبخ البورسعيدي قالت السيدة هالة إن البط المحشي بالبصل هو من الأطباق المميزة علي مائدة البورسعيدية ويليها اطباق أخري متشابهة مع كل بيت مصري .

وأضافت ميادة رياض أن التقاط الصور في هذا المكان مميزة جدا وان الحمام الطائر حولنا يضيف منظرا مبهجا للصور لذلك فا الصور في هذا المكان مميزه جدااا ،وايضا اطعام الحمام للحبوب والجري وسط اسراب الحمام شي مميز جداً وبه الكثير من الطاقة الإيجابية ويعشقة الاطفال والكبار.

IMG20230322174312

ويتجمع في ميدان الشهداء، المئات من الحمام بكافة أنواعه المختلفة التي تتجمل في نشاهد الطيران بكافة أنحاء الميدان وعلى سور مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية المواجهة له والتي تعتبر مأوى ومستقر لهذا الطائر ببورسعيد. 

ويحرص الأطفال على التواجد مع أولياء أمورهم بالميدان، لإطعام الحمام وتقديم له وجبات الأكل واتخاذ الصور التذكارية معه، هذا بالإضافة إلى مداعبته والجري خلفه بيطير بشكل متناسق جميل. 

IMG20230322175457

واتخذ البورسعيدية من مكان تجمع الحمام فوتوسيشن "جلسة تصوير"، ومكان للتنزه والترفيه للأطفال والكبار. 

واستقبلت ساحة الشهداء عددا كبيرا من أتوبيسات رحلات اليوم الواحد، وقام المواطنون بالتقاط الصور التذكارية وسط حمام السلام،  وأعرب عدد من زائري بورسعيد عن امتنانهم لزيارة محافظة بورسعيد والاستمتاع بالمعالم المميزة للمدينة، مشيدين بالمستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد والذي لمسوه منذ وصولهم لأرض المحافظة. 

FB_IMG_1680281774617

وجدير بالذكر، أن ساحة الشهداء بحي الشرق تتميز بظاهرة رائعة، حيث يتجمع حمام السلام بعد وجبته الصباحية وعلي فترات متفرقة من اليوم حتي يصل إلى ذروة عدده في الرابعة عصراً، و يأتي الزوار إلى ساحة الحمام من كل المحافظات وليصبح المكان مزاراً سياحياً، وأكد العديد من الزائرين أنهم سيكررون زيارتهم للمحافظة للاستمتاع مرة أخرى بهذه المعالم الفريدة لبورسعيد.

FB_IMG_1680281760192
FB_IMG_1680281764917
افطار إطعام الحمام اطباق أسراب اذان المغرب استقبلت

الأكثر قراءة

مصرع شخص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب لهو الأطفال بالفيوم

قطار الصعيد ينهى حياة مواطن بمركز أبوتشت

قائد معركة "تبة القنطرة" يتحدث لـ"الدستور" فى ذكرى العاشر من رمضان

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 9.. محمد رمضان يرد مي كساب بعد طلاقها

يصل تاريخه لـ900 عامًا.."الشيخ نصر الدين" أقدم مسجد عاصر العهد العثماني والأيوبي في الوادي الجديد

قصة أول ضابط مصري يعبر قناة السويس في حرب أكتوبر المجيدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

ماجد حبته

يوم أفقدنا كل الأعداء توازنهم

محمد المعتصم

إحنا كتير

مؤمن المحمدي

رمضان كريم

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا