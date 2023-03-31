يترقب الجمهور مواعيد مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، وعدد آخر من النجوم، في رمضان 2023، الذي استحوذ على اهتمام كبير منذ اللحظة الأولى لعرضه، وبعد الإشادات التي نالها العمل الدرامي والذي يُعرض على شاشات الحياة وDMC وDMC دراما، بجانب منصة Watch it.

ويناقش مسلسل "علاقة مشروعة" عدد من القضايا منها، العنف الزوجي، والزواج الثاني، والخيانة، لذلك يبحث الكثير عن مواعيد عرض مسلسل "علاقة مشروعة" وتوقيت الإعادة، وهذا بعد الأحداث التشويقية التي مر بها المسلسل في الفترة الماضية.

مسلسل علاقة مشروعة

تدور أحداث مسلسل "علاقة مشروعة"، حول عمرو الذي يقوم بدوره ياسر جلال والذي يخزن زوجته عاليا "داليا مصطفى" مع بثينة "مي عمر" زوجة صديقة أمجد والذي يقوم بدوره مراد مكرم.

وشهدت الحلقات الماضية من مسلسل "علاقة مشروعة" أحداث متصاعدة، منها اكتشاف شريف زواج عمرو وبثينة ومنزلهما الجديد الذي يقيما فيه الثنائي دون معرفة أحد.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

يعرض مسلسل علاقة مشروعة بطولة النجم ياسر جلال على عدد من القنوات، ومن هذه القنوات التالي:

مواعيد مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال على قناة DMC

يعرض مسلسل "علاقة مشروعة" على قناة DMCفي تمام الساعة 11:30 مساءً.

يعاد مسلسل "علاقة مشروعة" على قناة DMCفي تمام الساعة 8:30 صباحًا.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال على قناة DMC دراما

يعرض مسلسل "علاقة مشروعة" على قناة DMCدراما في تمام الساعة 8:00 مساءً.

مواعيد مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال على قناة الحياة