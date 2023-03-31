الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

معهد تكنولوجيا المعلومات ينظم ندوة «الجهود المجتمعية لبناء إنترنت أفضل»

وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات

ينظم معهد تكنولوجيا المعلومات iTi التابع لوزارة الاتصالات، بالتعاون مع جمعية الإنترنت الدولية ISOC وجمعية إنترنت مصر، ندوة تعريفية بعنوان "الجهود المجتمعية لبناء إنترنت أفضل" اليوم الجمعة 31 مارس عبر الإنترنت.

ويحاضر في الندوة عددٌ من الخبراء والمتخصصين، وتهدف إلى التعريف بالخدمات التي توفرها الجمعية والفرص المتاحة لتنمية المستقبل المهني للشباب.

وتتضمن الندوة عدة محاضرات تناقش موضوعات مختلفة، منها مقدمة عن جمعية إنترنت مصر وأنشطتها المختلفة، والخدمات التي تقدمها الجمعية، وكيفية الاستفادة من الخبرات الدولية في الحياة المهنية، وعرض للبرامج التدريبية التي توفرها الجمعية، ومنح الزمالة المتاحة للشباب.

جدير بالذكر أن معهد تكنولوجيا المعلومات تأسس في عام 1993 وهو الذراع التدريبية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتتمثل مهمة المعهد في تمكين الشباب المصري وتحسين فرصهم الوظيفية من خلال تطوير مهاراتهم في تخصصات التكنولوجيا الحديثة لإيجاد فرص عمل متميزة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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