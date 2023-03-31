الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

1000 حمدالله على السلامة الحلقة 9| يسرا تكشف تفاصيل اختيارها للمسلسل

يسرا
يسرا

تُعرض بعد قليل الحلقة 9 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم بشكل حصري على شاشة قناة سي بي سي ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 9

وكشفت النجمة يسرا عن أسباب اختيارها لمسلسل 1000 حمد الله على السلامة، وقالت في تصريحات لـ«الدستور»: «أنا مشتاقة للغاية لأن أقدم عمل درامي تليفزيوني كوميدي خلال رمضان وأنا على المستوى الشخصي كان لدي اشتياق لذلك بالطبع هناك أعمال ثقيلة على المستوى الدرامي ومميزة للغاية لكن قمت باستطلاع بسيط للدائرة المحيطة بي ووجدت في النهاية أن الغالبية يفضلون الكوميديا والضحك ويجدونها وجبة مناسبة للغاية خلال الموسم الرمضاني».

وأضافت: «أقدم موضوع كوميدي اجتماعي للعام الثاني بعد الدراما الاجتماعية الكوميدية العام الماضي في مسلسل أحلام سعيدة وسعيدة بتلك التجارب وبالطبع مين ما بيحبش يضحك وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور ويحقق كوميديا هائلة».

مواعيد مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 8 للنجمة يسرا

 

واختتم: «في مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة نقدم كوميديا مختلفة وأنا على المستوى الشخصي أفضل كوميديا الموقف سواء من خلال أدائي التمثيلي أو أداء الممثلين معي في المشهد، وهذا ما اعتمد عليه، بعد أداء المشهد أو من خلال البروفات أرى ردود الفعل مع طاقم العمل وتنتابهم حالة من الضحك أثر المشهد المصور».

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم بجوار النجمة يسرا ومنهم شيماء سيف ومحمد ثروت وآدم الشرقاوي ومايان السيد والفنان الكبير محمد محمود وبيومي فؤاد وسماء إبراهيم وعلاء مرسي وعدد كبير من الشباب وضيوف الشرف في العمل الجديد الذي كتبه محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض عبر قنوات سي بي سي.

مسلسل 1000 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 9 من مسلسل 1000 حمدلله على السلامة مسلسلات رمضان 2023 مسلسل يسرا يسرا المتحدة مسلسلات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 15 مصابًا في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

معهد تكنولوجيا المعلومات ينظم ندوة «الجهود المجتمعية لبناء إنترنت أفضل»

رفع التعديات والإشغالات فى حملات مكبرة بحى غرب المنصورة

8 غيابات عن الأهلى فى مواجهة الهلال السودانى

موعد عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 9 بطولة يسرا

«القوى العاملة» فى أسبوع.. فرص عمل وتدريب مهنى وانتقال تدريجى للعاصمة الإدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

رمضان كريم

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

أحمد عاطف

من الكتيبة 101

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا

الجيش الإسرائيلى يفرض إغلاقًا على الضفة الغربية ومعابر غزة خلال عيد الفصح

إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد