1000 حمدالله على السلامة الحلقة 9| يسرا تكشف تفاصيل اختيارها للمسلسل

تُعرض بعد قليل الحلقة 9 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم بشكل حصري على شاشة قناة سي بي سي ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 9

وكشفت النجمة يسرا عن أسباب اختيارها لمسلسل 1000 حمد الله على السلامة، وقالت في تصريحات لـ«الدستور»: «أنا مشتاقة للغاية لأن أقدم عمل درامي تليفزيوني كوميدي خلال رمضان وأنا على المستوى الشخصي كان لدي اشتياق لذلك بالطبع هناك أعمال ثقيلة على المستوى الدرامي ومميزة للغاية لكن قمت باستطلاع بسيط للدائرة المحيطة بي ووجدت في النهاية أن الغالبية يفضلون الكوميديا والضحك ويجدونها وجبة مناسبة للغاية خلال الموسم الرمضاني».

وأضافت: «أقدم موضوع كوميدي اجتماعي للعام الثاني بعد الدراما الاجتماعية الكوميدية العام الماضي في مسلسل أحلام سعيدة وسعيدة بتلك التجارب وبالطبع مين ما بيحبش يضحك وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور ويحقق كوميديا هائلة».

واختتم: «في مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة نقدم كوميديا مختلفة وأنا على المستوى الشخصي أفضل كوميديا الموقف سواء من خلال أدائي التمثيلي أو أداء الممثلين معي في المشهد، وهذا ما اعتمد عليه، بعد أداء المشهد أو من خلال البروفات أرى ردود الفعل مع طاقم العمل وتنتابهم حالة من الضحك أثر المشهد المصور».

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم بجوار النجمة يسرا ومنهم شيماء سيف ومحمد ثروت وآدم الشرقاوي ومايان السيد والفنان الكبير محمد محمود وبيومي فؤاد وسماء إبراهيم وعلاء مرسي وعدد كبير من الشباب وضيوف الشرف في العمل الجديد الذي كتبه محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض عبر قنوات سي بي سي.