رئيس جامعة مطروح يهنئ الرئيس السيسى بذكرى العاشر من رمضان

هنأ الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الجمعة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع قيادات ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وقدم الدكتور مصطفى النجار خالص التهنئة إلى نواب الجامعة، والعمداء، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، بمناسبة ذكرى يوم العزة والنصر.

وأكد رئيس جامعة مطروح، أن انتصارات العاشر من رمضان، تمثل نقطة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية، موجهًا التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين سطروا بدمائهم الذكية ملحمة النصر الخالد، وأعادوا للبلاد عزتها وكرامتها، متمنيًا لمصرنا الحبيبة دوام الأمن والاستقرار.