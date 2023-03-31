الجمعة 31 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة مطروح يهنئ الرئيس السيسى بذكرى العاشر من رمضان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الجمعة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع قيادات ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وقدم الدكتور مصطفى النجار خالص التهنئة إلى نواب الجامعة، والعمداء، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، بمناسبة ذكرى يوم العزة والنصر.

وأكد رئيس جامعة مطروح، أن انتصارات العاشر من رمضان، تمثل نقطة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية، موجهًا التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين سطروا بدمائهم الذكية ملحمة النصر الخالد، وأعادوا للبلاد عزتها وكرامتها، متمنيًا لمصرنا الحبيبة دوام الأمن والاستقرار.

أعضاء هيئة التدريس الشعب المصري العظيم انتصارات العاشر من رمضان جامعة مطروح رئيس جامعة مطروح

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