الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 6 محاضر وإنذارات وإعدام 37 كيلو لحوم غير صالحة بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت لجنة المرور على المنشآت والمحال التجارية بمحافظة مطروح، حملة تفتيشية موسعة على عدد من المطاعم والمحال بمدينة مرسى مطروح.  

وقال محمد أنور، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف، إنه بمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والتموين والقوى العاملة والبيئة ومباحث التموين والمرافق، تم تنظيم حملة تفتيش على عدد من المحال والمطاعم بمدينة مرسى مطروح. 

وأوضح أن اللجنة أسفرت عن تحرير ٦ محاضر وإنذارات متنوعة ما بين مخالفات (نظافة، صحة مهنية، تراخيص مزواله مهنه، وغيرها) وإعدام ٣٧ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي. 

وشدد محافظ مطروح،على اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد أصحاب المحال والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية، والمرور بشكل مستمر، وفحص جميع المواد الغذائية، واللحوم المستخدمة في المطاعم، والمحلات التجارية، وتاريخ صلاحيتها، والتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة وتكثيف أعمال لجان المرورعلى المحلات والمطاعم  للاطمئنان على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها، والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة. 

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اتخاذ كافة الإجراءات المحال والمطاعم المعروض من السلع حملة تفتيشية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي محافظة مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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