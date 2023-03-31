الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وصفه «بنس» بالفضيحة.. «القاهرة الإخبارية» ترصد تطورات اتهام ترامب (فيديو)

ترامب
ترامب

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد تطورات اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وجاءت أبرز نقاط التقرير كالتالي:

- مدعي عام منهاتن يؤكد توجيه اتهامات جنائية لترامب.

- نانسي بيلوسي تؤكد أنه لا أحد فوق القانون.

- ترامب يصف الاتهام بـ "اضطهاد سياسي".

- مدعي عام منهاتن يؤكد التنسيق مع محامي ترامب لتسليم نفسه.

- حاكم فلوريدا يعلن عدم مساعدته في تسليم ترامب.

- ترامب يواجه أكثر من 30 تهمة.

- محامي ترامب يؤكد أن الأساس القانوني للتهم غائب.

- ترامب سيمثل أمام المحكمة الثلاثاء للاستماع للائحة الاتهام.

- مايك بنس يصف اتهام ترامب بأنه فضيحة.

ترامب ​دونالد ترامب​ تطورات اتهام مايك بنس الفضيحة

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