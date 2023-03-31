وصفه «بنس» بالفضيحة.. «القاهرة الإخبارية» ترصد تطورات اتهام ترامب (فيديو)

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد تطورات اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وجاءت أبرز نقاط التقرير كالتالي:

- مدعي عام منهاتن يؤكد توجيه اتهامات جنائية لترامب.

- نانسي بيلوسي تؤكد أنه لا أحد فوق القانون.

- ترامب يصف الاتهام بـ "اضطهاد سياسي".

- مدعي عام منهاتن يؤكد التنسيق مع محامي ترامب لتسليم نفسه.

- حاكم فلوريدا يعلن عدم مساعدته في تسليم ترامب.

- ترامب يواجه أكثر من 30 تهمة.

- محامي ترامب يؤكد أن الأساس القانوني للتهم غائب.

- ترامب سيمثل أمام المحكمة الثلاثاء للاستماع للائحة الاتهام.

- مايك بنس يصف اتهام ترامب بأنه فضيحة.