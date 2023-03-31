وصفه «بنس» بالفضيحة.. «القاهرة الإخبارية» ترصد تطورات اتهام ترامب (فيديو)
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد تطورات اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وجاءت أبرز نقاط التقرير كالتالي:
- مدعي عام منهاتن يؤكد توجيه اتهامات جنائية لترامب.
- نانسي بيلوسي تؤكد أنه لا أحد فوق القانون.
- ترامب يصف الاتهام بـ "اضطهاد سياسي".
- مدعي عام منهاتن يؤكد التنسيق مع محامي ترامب لتسليم نفسه.
- حاكم فلوريدا يعلن عدم مساعدته في تسليم ترامب.
- ترامب يواجه أكثر من 30 تهمة.
- محامي ترامب يؤكد أن الأساس القانوني للتهم غائب.
- ترامب سيمثل أمام المحكمة الثلاثاء للاستماع للائحة الاتهام.
- مايك بنس يصف اتهام ترامب بأنه فضيحة.