وسائل إعلام أمريكية: من المتوقع توقيف ترامب بداية الأسبوع المقبل

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه من المتوقع توقيف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بداية الأسبوع المقبل، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت ابق، كشف استطلاع رأي حديث عن حالة كبيرة من انقسام الأمريكيين حول دعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 2024، لا سيما مع المساءلات القانونية التي يتعرض لها.

- انقسام الأمريكيين حول ترامب

ووفقا لما نقلته صحيفة «يو إس توداي» الأمريكية، فقد أعطى الناخبون الأمريكيون إشارات متضاربة حول الرئيس السابق دونالد ترامب ومتاعبه القانونية، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته جامعة كوينيبياك.

حيث يعتقد أكثر من نصف الأمريكيين أن المزاعم التي يتم التحقيق فيها بخصوص الاحتيال المالي خطيرة للغاية (55%)، وأن التهم الجنائية (57%) يجب أن تحرم ترامب من الترشح للرئاسة مرة أخرى.

لكن ما يقرب من ستة من كل عشرة أشخاص (62%) يعتقدون أن التحقيق مع الرئيس السابق- والذي قد يؤدي قريبًا إلى توجيه اتهامات جنائية لترامب، وهو الأول في تاريخ الولايات المتحدة- مدفوع بالسياسة وليس القانون وفقًا للاستطلاع، والذي شمل 1788 من البالغين، تم إجراؤه في الفترة ما بين 23-27 مارس الجاري.

- اتهامات ترامب القانونية

وفيما يتعلق بلائحة اتهام محتملة لترامب في نيويورك، يعتقد حوالي 88% من الديمقراطيين و55% من المستقلين، أن التهم الجنائية يجب أن تحرم الرئيس السابق من الترشح للرئاسة مرة أخرى، بينما يعتقد حوالي 75% من الجمهوريين أن التهم الجنائية لا ينبغي أن يكون لها تأثير على ما إذا كان ترامب قادرًا على الترشح لمنصب الرئيس، أعلى منصب، مرة أخرى.

وفيما يتعلق بموقع "Truth Social"، يعتقد ما يقرب من 7 من كل 10 أمريكيين (69%) أنه عندما حث ترامب أتباعه على موقعه على شبكة التواصل الاجتماعي "Truth Social" للاحتجاج على اعتقاله المحتمل و"استعادة أمتنا"، فإنه "كان يتصرف بشكل أساسي بدافع القلق على نفسه.

وحول إرث ترامب: يعتقد أكثر من نصف الناخبين المسجلين (58%) أن ترامب كان له تأثير سلبي بشكل أساسي على الحزب الجمهوري، بينما يعتقد 36% أن تأثيره كان إيجابيًا في الغالب.

