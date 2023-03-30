دعاء الإفطار في رمضان.. أوقات استجابة الدعاء في رمضان

دعاء الإفطار، يهتم المسلمون بالبحث عنه لأن الدعاء عبادة تقرب العبد إلى ربه، ليطلب من خيري الدنيا والآخرة، وفي شهر رمضان هناك عدة أوقات يستجاب فيها دعاء الصائم، تعرضها “الدستور” في التقرير التالي مع دعاء ثامن يوم رمضان.

دعاء ثامن يوم رمضان

دعاء ثامن يوم رمضان.. اللهم اجعل يومنا خيرًا من أمسنا، واجعل غدنا خيرًا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اجعل أيامنا القادمة حاملة لنا من الخير فوق ما نرجوا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وارحم موتانا واشف مرضانا واجعلها أيام خير ﻷمورنا كلها.

دعاء الإفطار في رمضان.. اللهمَّ لك الحمدُ كلُّه ولك الشكر كلُّه ولك الملكُ كلُّه بيدِك الخيرُ كلُّه وإليك يرجعُ الأمرُ كلُّه علانيتُه وسرُّه فأهلٌ أن تُحمدَ وأهلٌ أنت أن تعبد إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

دعاء الإفطار في رمضان.. صدورنا وتيسر أمورنا وتغفر بخفي لطفك ذنوبنا وتختم بالصالحات أعمالنا، اللهم أحسِن عاقبتنا في الأمورِ كُلِّها، وأجِرنا مِنَ خزي الدُّنيا وعذابِ الآخرةِ.

اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيراً.

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

أوقات استجابة الدعاء في رمضان

فسر العلماء اوقات استجابة الدعاء في رمضان في قوله تعالى (فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ) (سورة طه (130)

وقالوا ان هناك 3 أوقات استجابة الدعاء في رمضان وهي أول ساعة من النهار (بعد صلاة الفجر)، قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار: (اعلم أن أشرف أوقات الذكر في النهار الذكر بعد صلاة الصبح).

وآخر ساعة من النهار (قبل الغروب)، وهذه الساعة الثمينة تفوت على المؤمن الصائم غالباً بالانشغال بإعداد الإفطار والتهيء له، وهذا لاينبغي لمن حرص على تحصيل الأجر فهي لحظات ثمينة ودقائق غالية، ووقت السحر، السحر هو الوقت الذي يكون قبيل الفجر، قال تعالى (والمستغفرين بالأسحار ).