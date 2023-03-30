«الداخلية» تضبط 13117 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهود وزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والتي نفذت عدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1549 قضية متنوعة.

- الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 13117 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 127 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

- الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 111 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات دون ترخيص.

وجرى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.