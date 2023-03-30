«الزراعة»: إنشاء مزارع فى أوغندا ومالى وزامبيا وإريتريا

قال الدكتور ماهر المغربى، المدير التنفيذي لمشروع المزارع المصرية في إفريقيا، إن مصر بدأت منذ سنوات عديدة في إنشاء مزارع في عدد من دول إفريقيا، متابعًا: "بدأنا بمزرعة النيجر عام 1998 ثم إنشاء مزرعة في تنزانيا، ثم إنشاء مزرعة في زامبيا فى 2006 -2007، وتوقفنا حتى عام 2013".

وأضاف المدير التنفيذي لمشروع المزارع المصرية في إفريقيا، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أنه مع بداية رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمصر بدأ التوسع في إفريقيا وتعمقنا في علاقتنا مع دولها.

وتابع المدير التنفيذي لمشروع المزارع المصرية في إفريقيا: "تم التوسع في المزارع المصرية في دول إفريقيا، وتم وضع خطة استراتيجية لنقل التكنولوجيا الزراعية المصرية وإرسال الخبراء المصريين ونسوق لأصنافنا ومنتجاتنا الزراعية من خلال المزارع".

ولفت إلى أن المزارع المصرية في إفريقيا هي مزارع تنموية لا تهدف لتحقيق الربح، ولكن تهدف لتوطيد العلاقات السياسية بين مصر والدول الإفريقية التي تم إنشاء مزارع فيها ومساحتها 500 فدان حتى 1200 فدان، وتم إنشاء مزارع في أوغندا ومالى وزامبيا وإريتريا.