الخميس 30 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلاف على عقارات وراء مقتل شاب فى قليوب

طلق ناري
طلق ناري

كشفت التحريات الأولية خلاف على شراء وبيع عقارات وراء مقتل شاب بطلق ناري على يد صاحب مكتب سمسرة عقارات بقرية منطي دائرة مركز شرطة قليوب.

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ضبط المتهم بقتل شخص إثر  مشاجرة بقرية منطى شبرا الخيمة دائرة مركز شرطة قليوب،تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من العقيد محمد سامي مندور رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ بحدوث مشاجرة ووجود متوفي دائرة مركز شرطة قليوب.

 

كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بحدوث مشاجرة بين المجنى عليه "إبراهيم. ع" وبين المتهم "عمر .ا" صاحب مكتب سمسرة عقارات مقيم قرية منطى دائرة المركز قام علي اثرها بإطلاق عدة أعيرة نارية من فرد خرطوش استقرت إحداهما في المجني عليه، سقط علي إثرها جثة هامدة .

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي معاوني رئيس المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

 

 تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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