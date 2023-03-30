الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 30-3- 2023 من رمضان

الصلاة
الصلاة

يهتم المسلمون بمتابعة مواعيد الصلاة لتأديتها في مواقيتها المحددة والتي تتراجع بصورة شبه يومية ، كما تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى مع اختلاف موقعها الجغرافي، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس 30-3- 2023 من رمضان .

 

مواعيد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر   ٤:٢١ ص

الشروق        ٥:٤٩ ص

صلاة الظُّهْر   ١٢:٠٠ م

صلاة العَصر  ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٦:١٢ م

صلاة العِشاء  ٧:٣٠ م

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مواعيد الصلاة في الإسكندرية 

صلاة الفجْر   ٤:٢٥ ص

الشروق        ٥:٥٤ ص

صلاة الظُّهْر   ١٢:٠٥ م

صلاة العَصر  ٣:٣٦ م

صلاة المَغرب ٦:١٨ م

صلاة العِشاء  ٧:٣٧ م

 

مواعيد الصلاة في طنطا

صلاة الفجر   ٤:٢١ ص

الشروق        ٥:٤٩ ص

صلاة الظُّهْر   ١٢:٠١ م

صلاة العَصر  ٣:٣٢ م

أذان المغرب   ٦:١٣ م

صلاة العشاء  ٧:٣٢ م

 

مواعيد الصلاة في مطروح

صلاة الفجْر   ٤:٣٥ ص

الشروق        ٦:٠٤ ص

صلاة الظُّهْر   ١٢:١٦ م

صلاة العَصر  ٣:٤٧ م

صلاة المَغرب ٦:٢٨ م

صلاة العِشاء  ٧:٤٨ م

 

مواعيد الصلاة في أسيوط 

صلاة الفجْر   ٤:٢٦ ص

الشروق        ٥:٥١ ص

صلاة الظُّهْر   ١٢:٠٢ م

صلاة العَصر  ٣:٣١ م

صلاة المَغرب ٦:١٢ م

صلاة العِشاء  ٧:٢٨ م

 

مواعيد الصلاة في أسوان 

صلاة الفجْر   ٤:٥٧ ص

الشروق        ٦:٢٠ ص

صلاة الظُّهْر   ١٢:٢٩ م

صلاة العَصر  ٣:٥٧ م

صلاة المَغرب ٦:٣٩ م

صلاة العِشاء  ٧:٥٣ م

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الصلاة اذان المغرب صلاة الفجر صلاة العشاء مواعيد الصلاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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