يهتم المسلمون بمتابعة مواعيد الصلاة لتأديتها في مواقيتها المحددة والتي تتراجع بصورة شبه يومية ، كما تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى مع اختلاف موقعها الجغرافي، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس 30-3- 2023 من رمضان .

مواعيد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٢١ ص

الشروق ٥:٤٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٦:١٢ م

صلاة العِشاء ٧:٣٠ م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر ٤:٢٥ ص

الشروق ٥:٥٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م

صلاة العَصر ٣:٣٦ م

صلاة المَغرب ٦:١٨ م

صلاة العِشاء ٧:٣٧ م

مواعيد الصلاة في طنطا

صلاة الفجر ٤:٢١ ص

الشروق ٥:٤٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م

صلاة العَصر ٣:٣٢ م

أذان المغرب ٦:١٣ م

صلاة العشاء ٧:٣٢ م

مواعيد الصلاة في مطروح

صلاة الفجْر ٤:٣٥ ص

الشروق ٦:٠٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٦ م

صلاة العَصر ٣:٤٧ م

صلاة المَغرب ٦:٢٨ م

صلاة العِشاء ٧:٤٨ م

مواعيد الصلاة في أسيوط

صلاة الفجْر ٤:٢٦ ص

الشروق ٥:٥١ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م

صلاة العَصر ٣:٣١ م

صلاة المَغرب ٦:١٢ م

صلاة العِشاء ٧:٢٨ م

مواعيد الصلاة في أسوان

صلاة الفجْر ٤:٥٧ ص

الشروق ٦:٢٠ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٢٩ م

صلاة العَصر ٣:٥٧ م

صلاة المَغرب ٦:٣٩ م

صلاة العِشاء ٧:٥٣ م