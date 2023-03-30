مواعيد الصلاة اليوم الخميس 30-3- 2023 من رمضان
يهتم المسلمون بمتابعة مواعيد الصلاة لتأديتها في مواقيتها المحددة والتي تتراجع بصورة شبه يومية ، كما تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى مع اختلاف موقعها الجغرافي، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس 30-3- 2023 من رمضان .
مواعيد الصلاة في القاهرة
صلاة الفجْر ٤:٢١ ص
الشروق ٥:٤٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م
صلاة العَصر ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب ٦:١٢ م
صلاة العِشاء ٧:٣٠ م
مواعيد الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجْر ٤:٢٥ ص
الشروق ٥:٥٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م
صلاة العَصر ٣:٣٦ م
صلاة المَغرب ٦:١٨ م
صلاة العِشاء ٧:٣٧ م
مواعيد الصلاة في طنطا
صلاة الفجر ٤:٢١ ص
الشروق ٥:٤٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٣:٣٢ م
أذان المغرب ٦:١٣ م
صلاة العشاء ٧:٣٢ م
مواعيد الصلاة في مطروح
صلاة الفجْر ٤:٣٥ ص
الشروق ٦:٠٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٦ م
صلاة العَصر ٣:٤٧ م
صلاة المَغرب ٦:٢٨ م
صلاة العِشاء ٧:٤٨ م
مواعيد الصلاة في أسيوط
صلاة الفجْر ٤:٢٦ ص
الشروق ٥:٥١ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م
صلاة العَصر ٣:٣١ م
صلاة المَغرب ٦:١٢ م
صلاة العِشاء ٧:٢٨ م
مواعيد الصلاة في أسوان
صلاة الفجْر ٤:٥٧ ص
الشروق ٦:٢٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٢٩ م
صلاة العَصر ٣:٥٧ م
صلاة المَغرب ٦:٣٩ م
صلاة العِشاء ٧:٥٣ م