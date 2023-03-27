الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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هل يجوز التعجيل بإخراج زكاة الفطر فى أول رمضان؟.. «الإفتاء» تجيب

الإفتاء
الإفتاء

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن التعجيل بإخراج زكاة الفطر من أول دخول رمضان؛ سدًّا لحاجة الفقراء لا مانع شرعاً له.

وأوضحت دار الإفتاء، خلال منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن إخراج زكاة الفطر له وقتان وقت أداءٍ ووقت وجوب، فلا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان سدًّا لحاجة الفقراء، عملًا بمذهب الحنفية والشافعي وهذا هو وقت الأداء، ويمكن تأخيرها حتى غروب شمس آخر يوم من رمضان؛ كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهذا هو وقت الوجوب.

وفي سياق متصل، أعلنت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لعام 1444هجريًا، وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1444 هجريًّا بـ"30 جنيهًا"، كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر ومعتبر بـ"20 جنيهًا" لهذا العام.

وأوضح مفتي الجمهورية، أنَّ تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 30 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد والله يضاعف لمن يشاء، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

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