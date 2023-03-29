الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«جميلة» الحلقة 7| طارق يطلق زوجته بسبب حبه لسوسن بدر

سوسن بدر وسامح الصريطي
سوسن بدر وسامح الصريطي

شهد ملخص الحلقة السابعة من مسلسل جميلة الكثير من الأحداث الشيقة والمثيرة، حيث تضمنت الحلقة مشهد يجمع بين طارق نصار والذي يجسد دوره الفنان سامح الصريطي، وشهيرة والدة جميلة والتي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر.

ففي الحلقات السابقة جمعت بينهم علاقة حب، الأمر الذي تسبب في الكثير من الحرج لها خاصة بعد معرفة جميلة بذلك.

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أحداث الحلقة السابعة من مسلسل جميلة

وفي الحلقة السابعة من مسلسل جميلة تفاجأت شهيرة بزيارة طارق نصار لها يعاتبها على تهربها منه، حيث أكدت أنها وعدت زوجتى بالابتعاد عنه وإنهاء هذه العلاقة، خوفا من الفضيحة التي يمكن ان تسببها زوجته.

وفي مشهد آخر، زارت شهيرة طارق نصار في وجود زوجتى، لتؤكد لها أنها علي وعندها لها، الأمر الذي دفع طارق والذي يجسد دوره الفنان سامح الصريطي بتطليق داليا، اعتقادا منه أنه لا تجرؤ على الانتقام من شهيرة.

مواعيد عرض مسلسل جميلة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا .

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5  صباحا.

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قصة مسلسل جميلة 
 

تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

يشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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