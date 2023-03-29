مسلسل جميلة| ماذا تفعل ريهام حجاج بعد علمها بالقضية المرفوعة ضدها؟

شهدت الحلقات السابقة من مسلسل جميلة الكثير من الأحداث الشيقة والممتعة والتى تجعلك في حيرة من القادم في المسلسل، حيث رفع شريف زوج شقيقة جميلة والذي يجسد دوره الفنان هشام إسماعيل، قضية بعدم التصرف في أموال جميلة.

احداث مسلسل جميلة الحلقة 6



كما شهدت الحلقات الماضية، الكثير من الصراعات، مثل مواجهة بين زياد زوج جميلة والذي يجسد دوره الفنان هاني عادل، وطليقتة نرمين، والتي تقوم بدورها الفنانة عبير صبري، والتي تحاول بأي طريقة الإيقاع بين جميلة وزياد.



تضمنت الحلقات السابقة من مسلسل جميلة أيضا، معرفة جميلة حقيقة العلاقة بين شهيرة أمها والتي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، وصديقها بعد وفاة والدها بأيام قليلة.



فيما تضمنت الحلقات السابقة معرفة جميلة لحقيقة شقيقها اكرم، والذي يجسد دوره الفنان نبيل عيسي، والذي يعتبر مدمن للقمار.

كما علمت بحقيقة حمل مي صديقته منه، الأمر الذي جعلها تهدده أما لإجهاض الجنين أو السجن.



قصة مسلسل جميلة



تتمحور قصة مسلسل جميلة، الذي أثار إعجاب الكثيرين منذ الحلقة الأولى، حول ريهام حجاج، التي تعمل وكيل نيابة في النيابة الإدارية، حيث يسلط المسلسل الضوء على المشكلات التي تواجه جميلة في عملها، وبيتها، والتي تتمثل في الميراث الذي كتبه والداها لها قبل وفاته.

تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل جميلة والقنوات الناقلة:

من المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا .

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.