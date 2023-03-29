الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مسلسل جميلة الحلقة السابعة| مواجهة بين يسرا اللوزي وأحمد وفيق والسبب عبير صبري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحاول نرمين مراوغة شيري بمعرفة امر أكرم، تخبر شيري نرمين بتفاصيل خطتها مع هشام على جميلة و زياد، يتصل هشام بنرمين اثناء تواجده مع شيري و ترتبك و تخبرها شيري انها تشك بها.

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موعد عرض مسلسل جميلة الحلقة السابعة وقنوات العرض

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل جميلة، الكثير من التفاصيل الشيقة والمثيرة، فقد تضمنت الحلقة، مواجهة بين هشام والذي يجسد دوره الفنان أحمد وفيق، وزوجته شيري، والتي تجسد دورها الفنانة يسرا اللوزي، بعدما علمت بخطة نرمين بالزواج منه.

أنكر هشام، وطلب من شيري الهدوء، وأن ذلك جزء من الخطة لإفساد العلاقة بين جميلة والتي تجسد دورها الفنانة ريهام حجاج، وزياد الذي يقوم بدوره الفنان هاني عادل.

لم تصدق شيري كلام زوجها، الامر الذي جعلها تفكر بعيدًا عن نرمين، والتي تجسد دورها الفنانة عبير صبري، والتي تحاول بشتى الطرق في رجوع زياد لها بعد الإنفصال.

في مشهد أخر، يحاول أكرم شقيق جميلة، والذي يجسد دوره الفنان نبيل عيسي، من التفكير في تهديد جميلة له، وإقناع صديقته مي، بإجهاض حملها، خوفًا من تنفيذ جميلة لتهديدها.

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مسلسل جميلة| ماذا تفعل ريهام حجاج بعد علمها بالقضية المرفوعة ضدها؟

مواعيد عرض مسلسل جميلة والقنوات الناقلة:
 

من المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا .

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5  صباحا.

أبطال وقصة مسلسل جميلة:
يشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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