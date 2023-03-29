الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل ضرب نار.. والإعادة والقنوات الناقلة

ضرب نار
ضرب نار

ينتظر العديد من المشاهدين بدء الحلقة 7 من مسلسل «ضرب نار»، الذي يقدم بطولته الفنان أحمد العوضي بشخصية جابر الكوماندا، وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بشخصية مهرة أبو الليل، خاصة بعد الأحداث الدرامية المشوقة التي جذبت أنظار الجماهير منذ إنطلاق الحلقات الأولى من المسلسل، ومنها قضايا الثأر في الصعيد.



مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 7

 

يعرض مسلسل ضرب نار الحلقة 7 حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يُعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، كما يعرض على قناة art في 3 مواعيد مختلفة تختتمها في الرابعة ونصف فجرا.

وتجسد ياسمين عبدالعزيز خلال أحداث مسلسل «ضرب نار» رمضان 2023 دور فتاة شعبية من شبرا تدعى «مهرة أبوالليل» تتولى مسؤولية أشقائها بعد وفاة والدها وتضطر للعمل في مصنع «عبايات» بإحدى المناطق الشعبية.

وتتعرف مهرة على «جابر أبوشديد» الذي يجسده زوجها الفنان أحمد العوضي وتنشأ بينهما قصة حب، ويواجه الثنائي العديد من المشكلات والأزمات خلال حياتهم، ما يخلق للعمل الدرامي العديد من الأحداث المشوقة التي ينتظرها الجمهور.

 

ملخص أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 6 للعوضي وياسمين عبدالعزيز

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أبطال مسلسل ضرب نار رمضان 2023

 

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهم بعد نجاح مسلسل «اللي ملوش كبير»، كما يضم المسلسل كلا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعددا آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

ويجسد مسلسل ضرب نار الدراما الاجتماعية في طابع صعيدي، تدور أحداثه حول شخصية جابر الكوماندا التي يجسدها أحمد العوضي بالمسلسل، والذي يتعرض للعديد من المواقف الصعبة بعد تركه لقريته في محافظة سوهاج والمجىء للقاهرة، هربًا من القتل بسبب ثأر ابن عمه.

وكانت نالت الحلقات الأولى من مسلسل «ضرب نار»، إعجاب العديد من المشاهدين للأعمال الدرامية في رمضان، مرجعين ذلك إلى قوة اللهجة الصعيدية بين أبطال العمل الدرامي، وبالأخص السوهاجية التي تميزت في المسلسل بالنطق الجيد واللكنة ومخارج الحروف.

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