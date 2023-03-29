الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ملخص أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 6 للعوضي وياسمين عبدالعزيز

ضرب نار
ضرب نار

شهدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل ضرب نار للنجميين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز الكثير من المفاجآت غير المتوقعة، حيث سلم جابر الكوماندا “العوضي”، كفن ابن عمه لإنهاء موضوع الثأر، وهو ما حدث بالفعل وتم الحكم على ابن عمه بدفع ٢٠٠ ألف جنيه وثلاثه سنوات لا يدخل البلد والعوضي حكم عليه بعام واحد لا يدخل منزله في الصعيد.

 

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 6

تواصلت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 6 باستمرار إقناع ماجد المصري صاحب المصنع الذي تعمل فيه ياسمين عبدالعزيز، بان يتزوجا خاصة وأنها قامت بالاتصال أكثر من مرة بالكوماندا لكنه لم يرد، بسبب مشكله الثأر لكنها لا تعلم هذه الأمور عنه، وفي المقابل قدم المصري دبله من الألماس لياسمين لتقبل بزواجه ، لكنها بعد ان كانت رافضه، أصبحت مترددة تماما. 

أحمد العوضى يكشف عن الهدف من «تقديم الكفن» فى الحلقة السادسة من «ضرب نار»

بعد عرض الحلقة السادسة.. أحمد العوضي: «ضرب نار» تصدر الترند

مواعيد عرض  مسلسل ضرب نار الحلقة 7

يعرض مسلسل ضرب نار الحلقة 7 اليوم الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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