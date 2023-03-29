أحمد العوضى يكشف عن الهدف من «تقديم الكفن» فى الحلقة السادسة من «ضرب نار»

كشف الفنان أحمد العوضي، إن مشهد تقديم الكفن في الحلقة السادسة من مسلسل "ضرب نار" كان له هدف من صناع العمل.



وكتب أحمد العوضي، عبر صفحته الشخصية على موقع الفيسبوك منشورًا: «مشهد تقديم الكفن في الحلقه السادسة، رسالة من صناع العمل على أن العنف مش حل وأن التسامح في أحيان كتير بيكون لصالح أننا نوقف بحر دم.. ضرب نار مسلسل الشارع».



وشهدت الحلقة السادسة انتهاء أزمة الثأر التي يعاني بسببها “جابر الكوماندا”، حيث تم الاتفاق على تسليم ابن عمه “حسان” للكفن، والابتعاد عن البلد لـ 3سنوات، وعلى أحمد العوضي بالابتعاد لسنة واحدة فقط.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.