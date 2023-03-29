الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد عرض الحلقة السادسة.. أحمد العوضي: «ضرب نار» تصدر الترند

ضرب نار
ضرب نار

أعلن الفنان أحمد العوضي، عن تصدر مسلسله الجديد “ضرب نار”  ترند مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد عرض الحلقه السادسة من العمل.

تفاصيل تصدر أحمد العوضي التريند بعد الحلقة 6 من ضرب نار

ونشر “العوضي” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة تظهر تصدر المسلسل لترند تويتر وعلق: "مسلسل ضرب نار يتصدر قائمة تريند تويتر مصر بعد عرض الحلقة السادسة".

وشهدت الحلقة السادسة انتهاء أزمة الثأر التي يعاني بسببها “جابر الكوماندا”،  حيث تم الاتفاق على تسليم ابن عمه “حسان” للكفن، والابتعاد عن البلد لـ 3سنوات، وعلى أحمد العوضي بالابتعاد لسنة واحدة فقط.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

«ضرب نار»: كيف رحّب العوضى بـ سهير المرشدى فى دراما رمضان؟


كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

أحمد العوضي الفنان أحمد العوضي مسلسل ضرب نار ياسمين عبدالعزيز يتصدر قائمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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