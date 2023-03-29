بعد عرض الحلقة السادسة.. أحمد العوضي: «ضرب نار» تصدر الترند

أعلن الفنان أحمد العوضي، عن تصدر مسلسله الجديد “ضرب نار” ترند مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد عرض الحلقه السادسة من العمل.

تفاصيل تصدر أحمد العوضي التريند بعد الحلقة 6 من ضرب نار

ونشر “العوضي” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة تظهر تصدر المسلسل لترند تويتر وعلق: "مسلسل ضرب نار يتصدر قائمة تريند تويتر مصر بعد عرض الحلقة السادسة".

وشهدت الحلقة السادسة انتهاء أزمة الثأر التي يعاني بسببها “جابر الكوماندا”، حيث تم الاتفاق على تسليم ابن عمه “حسان” للكفن، والابتعاد عن البلد لـ 3سنوات، وعلى أحمد العوضي بالابتعاد لسنة واحدة فقط.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.



كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.