«ضرب نار»: كيف رحّب العوضى بـ سهير المرشدى فى دراما رمضان؟

عبّر الفنان أحمد العوضي عن سعادته باشتراك الفنانة القديرة سهير المرشدي ضمن أحداث مسلسل "ضرب نار" الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023.

ونشر العوضي، صورة جمعته بالمرشدي من أحداث مسلسل "ضرب نار" مصحوبة بتعليق قال فيه: "كان ليا الشرف إني أشتغل مع العظيمة سهير المرشدي أم جابر.. الحاجة صديقة".

دور سهير المرشدي في مسلسل "ضرب نار"

وتجسّد المرشدي شخصية الحاجة صديقة والدة جابر الكوماندا التي نصحته بالذهاب إلى القاهرة، حتى لا يدخل السجن، عقب قتل أحد أقاربه لمعارفه في الصعيد، كما أنه أصبح مطلوبًا للثأر أيضًا.

مواعيد عرض مسلسل "ضرب نار"

يعرض مسلسل "ضرب نار" يوميًا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما ينطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحَا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.