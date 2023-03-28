الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«ضرب نار»: كيف رحّب العوضى بـ سهير المرشدى فى دراما رمضان؟

العوضي وسهير المرشدي
العوضي وسهير المرشدي

عبّر الفنان أحمد العوضي عن سعادته باشتراك الفنانة القديرة سهير المرشدي ضمن أحداث مسلسل "ضرب نار" الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023.

ونشر العوضي، صورة جمعته بالمرشدي من أحداث مسلسل "ضرب نار" مصحوبة بتعليق قال فيه: "كان ليا الشرف إني أشتغل مع العظيمة سهير المرشدي أم جابر.. الحاجة صديقة".

 

دور سهير المرشدي في مسلسل "ضرب نار"

وتجسّد المرشدي شخصية الحاجة صديقة والدة جابر الكوماندا التي نصحته بالذهاب إلى القاهرة، حتى لا يدخل السجن، عقب قتل أحد أقاربه لمعارفه في الصعيد، كما أنه أصبح مطلوبًا للثأر أيضًا.

«كسر التوقعات».. أحمد العوضي يروج لـ مسلسل ضرب نار الحلقة 6

بسبب ضرب نار.. «ياسمين» و«العوضي».. ثنائي الدراما الأكثر مشاهدة في رمضان 2023

مواعيد عرض مسلسل "ضرب نار"

 

يعرض مسلسل "ضرب نار" يوميًا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.
كما ينطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحَا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

أحمد العوضي مسلسل اللي مالوش كبير مسلسل ضرب نار منصة WATCH مصطفى فكري لفنان أحمد العوضي ياسمين عبدالعزيز ضرب نار مسلسلات رمضان 2023 مواعيد مسلسل ضرب نار قنوات عرض مسلسل ضرب نار موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 6 موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة السادسة الحلقة السادسة من مسلسل ضرب نار مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

النيابة تأمر بتسليم الطفل شنودة للأم التى عثرت عليه

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

الحلقة 6 من «الكتيبة 101».. التكفيري «أبوعمار» ينهار وضابط المخابرات: «هننقذ ابنك»

الحلقة 6 من «علاقة مشروعة».. «بثينة» تُجهز الطعام لـ«عمرو» في وجود زوجته

بعد قليل.. عرض الحلقة 6 من «ضرب نار» على قناة on

الكتيبة 101 الحلقة 6.. مقتل أبو أنس وهروب عناصر خلال القصف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

أمل زيادة

مجرد رأى

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

بعد 48 ساعة على إقالته.. فرص عودة وزير الجيش الإسرائيلى إلى منصبه

بريتيش بتروليوم وأدنوك تعرضان شراء 50% من الإسرائيلية نيو ميد إنرجي

فرنسا: نتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية فى إسرائيل