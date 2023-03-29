الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«اختلفوا ضرب عليهم نار».. إصابة عاملين بخرطوش بعد خلاف مع مالك مزرعة ببدر

خرطوش
خرطوش

أصيب عاملان في إطلاق للنار من بندقية خرطوش لصاحبها مالك مزرعة بمدينة بدر في القاهرة الجديدة، إثر خلاف نشب بين صاحب المزرعة والمصابين، وتم نقلهما لمستشفى بدر الجامعي لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة الجديدة بلاغًا يفيد بوقوع إطلاق نار وتعرض شخصين للإصابة أعلى طريق الـ 100 فدان ببدر، وعلى الفور انتقلت قوة قسم شرطة بدر، ترافقها سيارة إسعاف من مرفق الإسعاف، وقوة من الإدارة العامة للمرور.

وكشفت التحريات الأولية في الواقعة، أن المصابين هما عاملان بإحدى المزارع بمدينة بدر نشب بينهما وبين صاحب المزرعة عدة خلافات، فتتبعهما وأطلق النيران عليهما.

إطلاق للنار مالك مزرعة بمدينة بدر القاهرة الجديدة مستشفى بدر الجامعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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