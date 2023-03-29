موعد عرض الكتيبة 101 الحلقة 7 وأبرز أحداث الحلقات السابقة

ينتظر عدد كبير من المتابعين معرفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة من مسلسل الكتيبة 101، والذي يشهد نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق حلقاته، إذ يعرض ضمن سباق مسلسلات رمضان 2023.

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7

يعرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7 عبر شاشة قناة ON في الساعة 8:45 مساءًا، وتعاد الحلقة الـسابعة مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، والثانية في تمام الساعة العاشرة 10 صباحًا، كما يعرض الساعة 7 مساء عبر شاشة قناة ON DRAMA، كذلك يذاع على قناة حكايات ART في الساعة 9 والنصف مساء، ثم الإعادة الساعة 3 والنصف فجرًا، وكذلك 3 والنصف عصرًا.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6

وكانت قد شهدت الحلقة 6 من مسلسل الكتيبة 101 نجاح الضابط خالد الذي يجسد دوره الفنان "آسر ياسين" في إقناع الإرهابي أبوعمار المهاجر بالاعتراف والحصول منه على معلومات مهمة حول الخلايا الإرهابية.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 5

كما أبرزت الحلقة الخامسة من المسلسل الرغبة الشديدة والتهافت لدى ضباط الجيش المصري في الخدمة بأماكن المهام الصعبة في سيناء، والقتال فيها معرضين أنفسهم للخطر وذلك دفاعًا عن الوطن وأبناؤه ضد العناصر الإرهابية وتضحية من أجل ذلك بأنفسهم.

في الوقت نفسه، كشفت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكتيبة 101، عن معرفة القوات المصرية جيدًا بطبيعة التنظيم الإرهابي وبأنه أداة فى أيدى أجهزة مخابرات ودول ومؤسسات عالمية تحركه على الأرض، وذلك من خلال شرح الضابط خالد "آسر ياسين" لزوجته طبيعة هذا التنظيم.

و أحداث مسلسل الكتيبة 101 تدور في إطار درامي، حول كيفية نجاح هذه الكتيبة في التصدي للتكفيريين الموجودين في سيناء، كما يعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من جانبهم لأجل سلامة وأمن الوطن.

و المسلسل بطولة الفنان آسر ياسين، والفنان عمرو يوسف، وكذلك عدد كبير من النجوم منهم خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى،، وفاء عامر، وليد فواز، وآخرون، وهو من إخراج محمد سلامة.

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