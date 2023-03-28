الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6 .. موعد العرض والقنوات الناقلة

الكتيبة 101
الكتيبة 101

يبحث الجمهور على موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6 والذي تصدر عمليات البحث عبر محرك “جوجل” والذي تصدر الترند منذ بداية عرضه على قناة أون.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6

ومسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6 يعرض في تمام الساعة التاسعة إلا الربع على قناة "أون تي في".

الكتيبة 101 الحلقة الـ 6| موعد عرض مسلسل آسر ياسين وعمرو يوسف

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قصة مسلسل الكتيبة 101 

وقدمت الكتيبة أكثر من 300 شهيد من مقاتليها، وأدارت "الكتيبة 101" العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

ويضم مسلسل الكتيبة 101 قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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