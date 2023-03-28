وفاء عامر تكشف تفاصيل مشاركتها في مسلسل «الكتيبة 101»

كشفت الفنانة وفاء عامر عبر برنامج "اللمة تحلى" على شعبي إف إم" أن شخصية المرأة السيناوية التي تجسدها في مسلسل "الكتيبة 101" تتميز بالتنوير بالفطرة ولديها انتماء وطني ومبادئ وتحب كل من حولها.

مسلسل الكتيبة 101

وأضافت أنه برغم أن الشخصية دورها ليس كبيرا في المسلسل، إلا أنها قامت ببناء الدور والشخصية بداخلها بتلك المميزات، أما دورها في مسلسل "حضرة العمدة" فأشارت إلى أن الشخصية التي تجسدها شخصية أنانية، تم بنائها من خلال المكتسبات والعوامل التي تعرضت لها في حياتها.



وأضافت أن القفطان الذي قامت بارتدائه في إحدى حلقات مسلسل "حضرة العمدة" تم تصميمه في دولة الكويت، وقامت صديقة بإهدائه لي.



وأشادت الفنانة وفاء عامر بالمخرج عادل أديب، خاصة أنه من المخرجين الذين يشجعوا الممثل على تقديم أفضل أداء له، مشيرة إلى أن هناك حالة من الانسجام بينها وبين المخرج عادل أديب في الكثير من الأعمال.



وقالت الفنانة: "الأكلة الحلوة برأيي تعتمد على النفس والشطارة، الاتنين مع بعض"، وعن طقوسها فى رمضان تقول الفنانة وفاء عامر، إن طبق الفول من أجمل الأطباق في رمضان، وأن والدها دائما ما كان ينصحها بتناول الفول على السحور.. كذلك تحب أكلة القطايف السادة وتقوم بحشوها بالسكر.