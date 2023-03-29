الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ملخص أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة السادسة.. استهداف مخزن سلاح بالطيران

الكتيبة 101
الكتيبة 101

يواصل جمهور الدراما الرمضانية البحث عن ملخص أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة السادسة عبر محرك البحث جوجل و يحظى المسلسل على نسب مشاهدة عالية منذ انطلاق الموسم الرمضاني يوم الخميس الموافق 22 مارس الجاري حيث يعد المسلسل من نوعية المسلسلات الوطنية التي يستمتع بمشاهدتها الملايين من المواطنين.

ملخص أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة السادسة

استعرضت الحلقة 6 من مسلسل الفنان عمرو يوسف الكتيبة 101 استهداف مخزن السلاح والمعدات والأخيرة للجماعات التكفيرية في سيناء بالطيران الجوي وتدمير المزرعة بالكامل وتصفية عدد كبير من أفراد الجماعة الإرهابية والقبض على أحدهم ويدعى أبو عمار فيما استطاع الرائد خالد محمد دبور في الحصول على معلومات دقيقة عن أسماء العناصر الإرهابية الموجودة في سيناء عقب الإتفاق معه بحماية نجلة  الموجود في صفوف التنظيم.

فيما شهدت الحلقة الخامسة تعاون أهالي سيناء مع رجال القوات المسلحة وإبلاغ سيدة سيناوية والتي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر عن منزل يستخدمه الإرهابيين في تخزين السلاح بجوار منزلها و أخبرتهم بمعلومات دقيقة عن أماكن تواجد الحراسة.

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مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 عبر شاشة ON و Watch It

يمكن لجمهور الدراما الرمضانية متابعة أحداث المسلسل الوطني الكتيبة 101 عبر شاشة مجموعة قنوات ON والتي تعرضه خلال شهر رمضان المبارك 2023/1444 بشكل حصري حيث يعرض عبر شاشة قناة ON في تمام الساعة 8:45 مساءا ويعاد في مواعيد تناسب جميع المشاهدين الأولى الساعة 3:00 صباحا والثانية الساعة 10 صباح اليوم التالي.

فيما يعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 7:00 مساءا ويعاد الساعة 11:00 مساءا للمرة الأولى ويعاد المرة الثانية الساعة 3:45 فجرا كما يعرض عبر المنصة الالكترونية Watch It الساعة 9:00 مساءا.

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تردد قناة ON عبر نايل سات لمتابعة مسلسل الكتيبة 101

يمكن متابعة ملخص أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة السادسة وباقي الحلقات من خلال ضبط إشارة بث مجموعة قنوات أون عبر النايل سات من خلال الإحداثيات التالية:-

تردد قناة ON

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11861.
الاستقطاب : أفقي.
معامل تصحيح الخطأ 5/6.
معدل الترميز: 27500.
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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