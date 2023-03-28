مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 6 .. «بثينة» تختبئ من «عاليا» داخل مكتب «عمرو»

بدأ مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 6 بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، منذ قليل، بوجود «بثينة» داخل مكتب «عمرو» بعد أن ترك الأخير سريره عقب خلود زوجته «عاليا» للنوم، وذهب إلى مكتبه، وهو نفس الحال الذى حدث لـ«بثينة» التي تركت سريرها وذهبت لمكتبه، وبعد دقائق قليلة، استيقظت «عاليا» من نومها واكتشفت عدم وجود «عمرو» بجوارها وذهبت للبحث عنه.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 6

وضمن أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 6، عندما ذهبت «عاليا» للبحث عن «عمرو» في مكتبه وجدته يجلس بمفرده، حيثُ اختبأت «بثينة» سريعًا داخل الغرفة الثانية بالمكتب قبل أن تدخل «عاليا» عليهما وتكشف علاقتهما السريّة.

أبطال مسلسل "علاقة مشروعة"

جدير بالذكر أن العمل يعرض على أكثر من قناة فضائية خلال شهر رمضان الجارى 2023، حيث يعرض في تمام 9:30 مساء بقناة الحياة ويعاد في تمام 4:30 صباحًا و1:30 ظهرًا، ويعرض أيضًا بقناة DMC في تمام 11:30 مساء ويعاد في 8:30 صباحًا، بينما تعرضه قناة DMC دراما في تمام الثامنة مساءً، ليكون إجمالي عرضه أكثر من خمس مرات في اليوم.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى، وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama- مها سليم" و"media Hub– سعدى جوهر".

قصة مسلسل "علاقة مشروعة"