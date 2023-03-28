الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل حضرة العمدة| مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

حضرة العمدة
حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة يتصدر التريند في مصر خلال الأيام الأخيرة لما يقدم ويناقش من قضايا شائكة خاصة فيما يتعلق بالمرأة، إذا ناقش تمكين المرأة في مناصب خاصة كتولي العمودية وقضية ختان الإناث ومساعدة القاصرات في طلب النجدة وحماية أنفسهن من خلال معرفة نص قانون حظر الختان والتحصن به.

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 

بعد عرض أول 6 حلقات من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي ، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير، ينتظر الجمهور معرفة موعد عرض و إعادة مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، لمتابعة تطورات الأحداث التي يقدمها المؤلف إبراهيم عيسى. 

موعد عرض مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة 

يعرض مسلسل حضرة العمدة اليوم فى رمضان على شاشة  قناة الحياة  يوميًا في تمام الساعة 8:15 مساءً.

 إعادة مسلسل حضرة العمدة 

وجاء إعلان موعد إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له، لمدة 3 مرات على قناة الحياة بمواعيد مختلفة، وستكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، أما الإعادة الثالثة ستكون في الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

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تردد قناة الحياة الناقلة لـ حضرة العمدة

ويعرض مسلسل حضرة العمدة عبر شبكة تليفزيون الحياة من خلال التردد الخاص بها، حيث تعتبر الناقل الحصري لمسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، وهو 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

 

قصة مسلسل حضرة العمدة

تدور أحداث مسلسل حضرة العمدة، حول صفية عارف الفارس، التى تجسدها الفنانة روبي، إذ تفوز بمنصب العمدة، فى إحدى القرى «تل شبورة»، وتواجه صفية انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة في أوائل الأربعينات منصبًا مهما، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع.

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل حضرة العمدة 

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل حضرة العمدة بطولة النجمة روبي الكثير من الأحداث، حيث وصل لشلباية "وفاء عامر" خبر غرق مركب من مراكب الهجرة غير الشرعية، فاستدعت أخوها منصور على الفور والتي تعلم أنه يعمل في الهجرة غير الشرعية، ويتأكد شكوكها وتصاب بحالة ذعر بعدما تعرف أن هناك واحدا من القتلة من أبناء تل شبورة، وتذهب لتعزية أهله وتعطيهم نقودا وتصاب بالصدمة عندما تجد صفية "روبي" تقدم واجب العزاء لأم المتوفى. 

حضرة العمدة مسلسل حضرة العمدة روبي مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي رمضان رمضان 2023 قناة الحياة

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