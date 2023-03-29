الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| وزير الصحة يبحث مع غادة والي مكافحة المخدرات.. وإنذار من «الأرصاد» بشأن الطقس

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار السياسية والرياضية والفنية والاجتماعية، وتستعرض «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار فاتتك».

وزير الصحة يبحث مع غادة والي سبل التعاون في ملف مكافحة المخدرات والجريمة

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمقر ديوان عام وزارة الصحة، لبحث سبل التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. للمزيد اضغط هنا.

سعر الدولار والريال السعودى اليوم الأربعاء 

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ عدة اسابيع، وبلغ سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري، 30.83 جنيه مصري  للشراء، و30.93 جنيه للبيع، فيما استقرت سعر بيع وشراء الريال السعودي مقابل الدولار، وتعرض الدستور في التقرير التالي  تحديث يومي لسعر الدولار والريال السعودي اليوم الأربعاء 29-3-2023.. للمزيد اضغط هنا.

تشغيل قطار تالجو جديد على خط «القاهرة- أسوان».. اليوم

تشغل اليوم الأربعاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قطار تالجو جديدا على خط القاهرة أسوان، لتصبح بذلك رحلة تالجو يوميًا بين «القاهرة وأسوان» والعكس، وهذا هو القطار الرابع الذى يدخل التشغيل ضمن عقد توريد 6 قطارات مع شركة تالجو الإسبانية ومنتظر وصول القطار الخامس بنهاية هذا الأسبوع.. للمزيد اضغط هنا.

نشاط للرياح واضطراب الملاحة.. «الأرصاد» تصدر إنذارًا مهما بشأن طقس اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إنذارًا بحريًا خاصًا بالبحر الأبيض المتوسط.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربي يومي "الأربعاء والخميس" على مسطح البحر المتوسط، مما يعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج من ٣ إلى ٤ أمتار.. للمزيد اضغط هنا.

أخبار فاتتك نشرة مكافحة المخدرات والجريمة وزير الصحة والسكان الريال السعودي تشغيل قطار تالجو

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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