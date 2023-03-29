سعر الدولار والريال السعودى اليوم الأربعاء 29-3-2023 في مصر تحديث يومي

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ عدة اسابيع، وبلغ سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري، 30.83 جنيه مصري للشراء، و30.93 جنيه للبيع، فيما استقرت سعر بيع وشراء الريال السعودي مقابل الدولار، وتعرض الدستور في التقرير التالي تحديث يومي لسعر الدولار والريال السعودي اليوم الأربعاء 29-3-2023.

سعر الدولار اليوم

الدولار في البنك الأهلى المصرى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

الدولار في بنك بنك مصر30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

الدولار في البنك التجارى الدولى30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في بنك البركة، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار اليوم في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في البنك المصرى الخليجى30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في البنك الأهلى الكويتى – مصر، 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار فى بنك التنمية الصناعية، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

الدولار في بنك الإستثمار العربي، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في ميد بنك، 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولارفي بنك التعمير والإسكان، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في بنك الكويت الوطنى،30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الريال السعودي اليوم

الريال السعودي في البنك الاهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.21 للبيع.

الريال السعودي في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و8.21 للبيع.

الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

الريال اسعودي في بنك البركة، 8.02 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

الريال السعودي في بنك قناة السويس، 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

الريال السعودي في بنك سايب ، 8.09 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، 8.17 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.