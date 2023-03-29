الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نشاط للرياح واضطراب الملاحة.. «الأرصاد» تصدر إنذارا مهما بشأن طقس اليوم

طقس اليوم
طقس اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إنذارًا بحريًا خاصًا بالبحر الأبيض المتوسط.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربي يومي (الأربعاء والخميس) على مسطح البحر المتوسط، مما يعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج من ٣ إلى ٤ أمتار.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري معتدل على والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، تتهيأ فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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