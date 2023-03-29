الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الصحة يبحث مع غادة والى سبل التعاون فى ملف مكافحة المخدرات والجريمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمقر ديوان عام وزارة الصحة، لبحث سبل التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول النقاش حول سبل التعاون فيما يخص قضايا مكافحة كل من المخدرات، والجريمة والفساد، وذلك في إطار العمل الإقليمي للدول العربية، بما يساهم في تحقيق السلام والأمن والحفاظ على الصحة المجتمعية للمواطنين.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول التشاور حول تقديم عدد من الدورات التدريبية لـ21 طبيبا نفسيا من العاملين بمستشفيات الصحة النفسية في مصر في شهر مايو المقبل 2023، على تطبيق البرامج المعنية بمكافحة المخدرات، والتعامل الصحيح مع مرضى الإدمان، فضلاً عن فتح آفاق جديدة لمنظومة التدريب بالتعاون بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك من خلال مدربين متخصصين.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تناول النقاش حول أهمية توفير دورات تدريبية متخصصة للأطباء من العاملين بالمنشآت الصحية في المناطق الحدودية والمناطق ذات الكثافة من المهاجرين القادمين من الدول الأخرى، لتتضمن تلك الدورات التدريب على "تقديم الخدمات الصحية السليمة خاصةً لأمراض الأيدز، الأساليب الصحيحة للتعامل مع الاضطرابات النفسية، مكافحة المخدرات والتعامل معها".

من جانبها أكدت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، تقديم جميع سبل الدعم للوزارة لمكافحة المخدرات والجريمة والفساد، فضلاً عن دعم برنامج الوزارة المعني بالعلاج بمشتقات الأفيونات.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان، لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة للعلاقات الخارجية.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
وزير الصحة الدكتورة غادة والي الأمين العام للأمم المتحدة المخدرات الجريمة سبل التعاون

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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