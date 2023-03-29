تشغيل قطار تالجو جديد على خط «القاهرة- أسوان».. اليوم

تشغل اليوم الأربعاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قطار تالجو جديد على خط القاهرة أسوان، ليصبح بذلك رحلة تالجو يوميًا بين «القاهرة وأسوان» والعكس، وهذا هو القطار الرابع الذى يدخل التشغيل ضمن عقد توريد 6 قطارات مع شركة تالجو الإسبانية ومنتظر وصول القطار الخامس بنهاية هذا الأسبوع.

وأوضحت السكة الحديد أنه يتم الآن تشغيل عدد 2 قطار إلى الإسكندرية يوميًا، وعدد 2 قطار إلى أسوان يوميًا على أن يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعه 7 مساءً ليصل أسوان الساعة 6:40 صباح اليوم التالي طبقًا للجدول المرفق، على أن يقف بالمحطات (الجيزة- أسيوط - سوهاج- قنا- الأقصر- إدفو- كوم أمبو)، ويقوم قطار 2031 من أسوان يوميًا الساعه 7 مساءا يصل القاهرة الساعة 6:50 صباح اليوم، على أن يقف بنفس محطات الذهاب.

يأتي ذلك في إطار التطوير والتحديث وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب بناء على توجيهات المهندس كامل الوزير، وزير النقل.