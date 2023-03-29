بلجيكا تهزم ألمانيا في مباراة ودية.. والمغرب تتعادل مع بيرو

فاز منتخب بلجيكا على مُضيفه الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ودية جمعتهما بمدينة كولن، في فترة التوقف الدولية الحالية.

افتتح يانيك كاراسكو التسجيل لـ بلجيكا في الدقيقة السادسة، أعقبه زميله روميلو لوكاكو بالهدف الثاني في الدقيقة التاسعة.

وقلص نيكلاس فولكروج الفارق لـ ألمانيا بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وسجل كيفن دي بروين الهدف الثالث لـ بلجيكا في الدقيقة 87، قبل أن يسجل سيرج جنابري الهدف الثاني لـ ألمانيا في الدقيقة 87، والذي لم يكن كافيًا لتجنيب منتخب بلاده الهزيمة.

وفي مباراة ودية أخرى، تعادل منتخب المغرب سلبًا مع نظيره البيروفي بدون أهداف، في مباراة أُقيمت بإسبانيا.

المنتخبان حاولا التسجيل، لكنهما فشلا في مسعاهما، لينتهي اللقاء بدون فائز.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه سفيان بوفال لاعب المغرب، وزامبرانو لاعب تشيلي في الدقيقة 78.

وفي مباراة أخرى، خسر منتخب السعودية أمام فنزويلا بهدفين مقابل هدف.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رحيل الفرنسي هيرفي رينارد عن تدريب المنتخب الأول، بناءً على طلبه.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا عبر حسابه على موقع “تويتر”، جاء فيه:" وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني “هيرفي رينارد”، برغبته عدم إكمال المدة المتبقية من عقده، وعلى ضوء ذلك تم تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد".

وأضاف:"وتمنى رئيس وأعضاء المجلس التوفيق له في مسيرته القادمة".

وقالت صحيفة "الإخبارية" السعودية، أن رينارد فسخ عقده رسميًا مع السعودية بعدما دفع الشرط الجزائي في عقده.

ويستعد رينارد لتدريب منتخب سيدات فرنسا، بعد أن ربطته التقارير بتدريب الديوك منذ الأسبوع الماضي.

وكان رينارد قد تولى القيادة الفنية للمنتخب السعودي في يوليو 2019، واستطاع قيادة الأخضر نحو التأهل لكأس العالم قطر 2022.

وتحت قيادته، فاز الأخضر على المنتخب الأرجنتيني بطل العالم بنتيجة 2-1 خلال مرحلة المجموعات، لكنه بعد ذلك خسر من بولندا والمكسيك مودعًا البطولة من الدور الأول.