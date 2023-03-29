كابلات الإنترنت.. الصراع المقبل بين الولايات المتحدة والصين فى آسيا والمحيط الهادئ

‎أكدت صحيفة آسيا تايمز الآسيوية، أن كابلات الإنترنت أصبحت الصراع المقبل بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في آسيا والمحيط الهادىء.

وذكرت الصحيفة ان كابلات الإنترنت هي الجبهة التالية في الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، حيث يقول التقرير إن الولايات المتحدة قد تدخلت في ما لا يقل عن ستة صفقات كبلية في آسيا والمحيط الهادئ في السنوات الأربع الماضية لمنع مشاركة الشركات الصينية.

كيف يتم التواصل بكابلات الإنترنت؟

‎ويقوم مشغل المعدات التابع لفريق الإنشاءات تحت الماء بالولايات المتحدة بتوجيه الكابلات تحت سطح البحر من خلال قناة تم حفرها أفقيًا في نطاق نظام Kwajelein لتأثير الصواريخ.

‎واشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين ليست فقط حول أشباه الموصلات ولكن الآن أيضًا حول كابلات الإنترنت تحت البحر ، مع تحرك واشنطن لضمان أن الكابلات الجديدة ستتجاوز هونج كونج وأن تكون خالية من الاستثمارات والمقاولين الصينيين.

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وقبل أن تكشف إدارة بايدن النقاب عن المزيد من القيود المفروضة على تصدير الرقائق ضد الصين في منتصف عام 2022 ، ساعدت شركةSubCom LLC، وهي شركة أمريكية للكابلات البحرية، على الفوز بعقد لبناء جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وغرب أوروبا 6 ، أوSeaMeWe-6 ، كابل الإنترنت .

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وعلى مدى السنوات الأربع الماضية ، تدخلت الولايات المتحدة في ما لا يقل عن ستة صفقات خاصة للكابلات البحرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، إما عن طريق دعوة مستثمري الكابلات لتجنب استخدام المقاولين الصينيين أو مطالبة عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين بإعادة توجيه كابلاتهم الجديدة إلى تايوان. وسنغافورة ، وبعيدًا عن هونغ كونغ.

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في الوقت نفسه، سارعت بكين في بناء كابل جديد بين مقاطعة هاينان وسنغافورة وأبطأت كبلًا آخر يشمل تايوان واليابان.

وقال خبراء تكنولوجيا المعلومات إن هونغ كونغ معرضة لخطر فقدان القدرة التنافسية إذا عملت بسرعات إنترنت أبطأ في السنوات المقبلة.‎